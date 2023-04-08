به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش با صدور پیامی فرا رسیدن روز ملی فناوری هستهای را به محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی تبریک گفت.
متن پیام بدین شرح است:
برادر ارجمند؛
جناب آقای مهندس محمد اسلامی
ریاست محترم سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
فرا رسیدن بیستم فروردین ماه، روز ملی فناوری هستهای را به جنابعالی، مدیران خدوم و دانشمندان فرهیخته این فناوری راهبردی تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
بیتردید این روز؛ روز بزرگ تحقق شعار "ما میتوانیم" و نماد خودباوری، عزت، استقلال علمی و ملی و تداعی کننده شکوه، صلابت و اقتدار دانشمندان و جوانان متعهد و متخصص این مرز بوم است که با وجود تمامی ترفندهای استکبار جهانی، با صرف فعل خواستن و توانستن و با تلاش جهادی و بیوقفه قلههای دیگری را در عرصه علم و فناوری فتح کردند و با بومیسازی کامل این صنعت، برگ زرین دیگری بر افتخارات ایران اسلامی افزودند.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر هستهای، از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون و حرکت در مسیر پیشرفت علمی همه دانشمندان و متخصصان جمهوری اسلامی ایران را در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) و تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) مسئلت مینمایم.
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