برنامه مسابقات آزمایشی المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و نقل از وب سایت پاریس ۲۰۲۴، در فاصله بیش از ۱۲ ماه به آغاز بازیهای المپیک و پارالمپیک پاریس کمیته برگزاری این رویداد، برنامه رقابتهای آزمایشی خود در تابستان امسال را اعلام کرد.
بر این اساس، مسابقات آزمایشی در چند محل مختلف برگزاری بازیهای المپیک و پارالمپیک اجرا خواهند شد. اگرچه نیازی نیست که مسابقات آزمایشی دقیقا نسخهای از بازیهای اصلی باشند اما به گونهای طراحی شدهاند که نحوه اجرای این رویدادها ارزیابی شوند تا وقتی سراسر جهان چشم به فرانسه میدوزند، میزبان و همکاران آن از آمادگی کامل در برگزاری برخوردار خواهند بود.
رقابت های آزمایشی سه گانه
مسابقات آزمایشی برای تحقق اهداف ستاد برگزاری بازیهای پاریس ۲۰۲۴، مسابقات آزمایشی در سه مدل متفاوت برگزار خواهند شد:
یک؛ مسابقاتی که از سوی کمیته برگزاری بازیها سازماندهی میشوند.
این رقابتها در سطح استاندارد بینالمللی برای سنجش سیستمهای ورزشی، پزشکی و فناوری برگزار خواهند شد. مانند رقابتهای بزرگ بینالمللی قایقرانی به عنوان اولین رویداد آزمایشی پاریس، از ۹ تا ۱۶ جولای امسال در مارسی، شهر مارینا برگزار میشود.
علاوه بر مسابقات قایقرانی، پاریس ۲۰۲۴ سه رویداد دیگر را در آستانه بازیهای المپیک برگزار خواهد کرد؛ رقابتهای بینالمللی آزمایشی سهگانه و پارا سهگانه (از ۱۷ تا ۲۰ آگوست ۲۰۲۳) که در همان مسیر بازیهای اصلی در خیابانهای پاریس و روی پل «پونت الکساندر سوم» اجرا میشوند. مسابقات بینالمللی دوچرخهسواری کوهستان ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳ در Elancourt Hill و رقابتهای بینالمللی هاکی که از ۳ تا ۵ ماه می سال آینده در ورزشگاه Yves du Manoir برگزار خواهند شد.
دو؛ مسابقاتی که از سوی فدراسیونهای ورزشی بینالمللی یا ملی سازماندهی میشوند.
این مسابقات برای آزمایش نحوه اجرای رویدادهای مختلف از سوی سازمان های همکار با پاریس ۲۰۲۴ برگزار خواهند شد. مانند فینال رقابتهای جامجهانی کانو اسلالوم از ۵ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۳ در فرانسه برگزار میشوند و از نظر فنی-ورزشی، امکان سنجش چگونگی اجرای این رویداد جدید در برنامه پاریس ۲۰۲۴ را به کمیته برگزار کننده میدهد.
سه؛ مسابقات آزمایشی اجرایی
این مسابقات به عنوان تستهایی هدفمند از سوی پاریس ۲۰۲۴ برنامهریزی میشوند و شامل رقابتهای ویژه آزمایشی، پشت درهای بسته و یا با دعوت از گروه محدودی از ورزشکاران اجرا خواهند شد. این نوع رقابتها برای اهدف خاصی طراحی میشوند. مثلا برای سنجش این که آیا یک یا چند محل برگزاری خاص برای رشته های مورد نظر کاربردی خواهند بود. این مسابقات در چندین محل اجرا میشوند، مثلا در کاخ بزرگ پاریس (پوشاندن سقف شیشهای برای آزمایش تأثیر آن بر محل برگزاری رقابتها و تغییر فضا بین مسابقات شمشیربازی و تکواندو).
بازی های پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴با حضور ۴۴۰۰ ورزشکار و ۲۵۰۰ همراه در ۲۲ رشته ورزشی از ۱۸۴ کشور جهان از ۷ تا ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
نظر شما