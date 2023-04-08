اهمیت نتیجه «دربی» دو چندان شد/ مدعیان حق اشتباه کردن ندارند

مهدی فنونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص پیروزی استقلال برابر آلومینیوم اراک و هم امتیاز شدن آبی پوشان تهرانی با زردپوشان اصفهانی گفت: شکست سپاهان حساسیت‌ها را بیشتر کرد. حالا استقلال و پرسپولیس به دنبال این هستند از یک اشتباه دیگر سپاهان استفاده کرده تا خود را به صدر جدول برسانند، در بالای جدول هم امتیاز بودن استقلال و سپاهان و یک اختلاف امتیاز پرسپولیس مقابل این دو تیم باعث شده تا شرایط در بالای جدول بسیار پیچیده شود و هر تیمی که اشتباه کند به طور حتم قهرمانی را از دست خواهد داد.

فنونی زاده در مورد عملکرد تیم استقلال در خصوص آلومینیوم اراک گفت: آبی‌ها با اینکه چند بازیکن خود را در اختیار نداشتند بازی خوبی از خود انجام دادند و حتی می‌توانستند به جای یک گل چند گل وارد دروازه آلومینیوم کنند اما مهاجمان استقلال از اشتباهات مدافعان آلومینیوم استفاده نکردند.

وی در مورد آلومینیوم اراک هم گفت: این تیم با رحمتی بازی‌های خوبی از خود به نمایش گذاشته آنها در دقایق پایانی فشار زیادی روی دروازه استقلال به وجودآوردند اما دروازه بان و خط دفاع هوشیار استقلال اجازه گلزنی به حریف را ندادند تا آلومینیوم مقابل استقلال شکست بخورد.

وی در مورد دیدار روز شنبه آینده استقلال برابر تیم هوادار هم گفت: هوادار با اینکه روز گذشته مقابل پیکان شکست را پذیرا شد اما نمی‌توان این تیم را یک تیم از پیش بازنده تلقی کرد ساکت الهامی همیشه مقابل تیم‌های بزرگ بازی‌های خوبی از خود به نمایش گذاشته است. استقلال هم می‌داند برای رسیدن به قهرمانی بازی‌های باقی مانده خود را باید با پیروزی به پایان برساند بنابراین با تمام قوا به میدان خواهد رفت تا بتواند با پیروزی مقابل هوادار خود را آماده دربی کند.

وی در مورد عملکرد ساپینتو هم گفت: اگرچه در ابتدای فصل نتایج خوبی نگرفت و کسی از او راضی نبود اما با به دست آوردن ترکیب ثابت نمایش قابل قبولی از خود ارائه کرد و دیدیم در هفته‌های اخیر پیروزی‌های پی در پی باعث شد یکی از امیدهای اصلی قهرمانی باشد.ساپینتو شناخت خوبی از بازیکنانش پیدا کرده، تعویض‌هایش به موقع است و در مجموع توانسته با وجود مشکلاتی که در استقلال وجود تمرکز خود و تیمش را از بین نبرده تا استقلال بتواند یک بار دیگر به قهرمانی برسد.

فنونی زاده در پایان و در پاسخ به این پرسش که چه تیمی در پایان فصل به قهرمانی خواهد رسید گفت: شرایط در بالای جدول بسیار پیچیده شده اما اعتقاد دارم دربی نقش تعیین کننده ای در قهرمانی لیگ امسال خواهد داشت. سپاهان امیدوار است استقلال و پرسپولیس به تساوی دست پیدا کنند اما سرخابی‌ها هم می‌دانند برای دستیابی به قهرمانی باید پیروز از میدان خارج شوند بنابراین استقلال هم امیدوار است این دیدار را با پیروزی به پایان رسانده تا بتواند یکی از امیدهای اول قهرمانی در پایان این فصل باشد.