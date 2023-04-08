آشنایی با لوستر مدرن و آباژور مدرن فروشگاه اینترنتی لاکچری لایت

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خرید لوستر مدرن مستلزم دانستن ویژگی‌های مناسب است. شما می‌بایست لوستری را خریداری کنید که علاوه بر قیمت دارای کیفیت لازم و ویژگی‌های یک لوستر مناسب باشد. این ویژگی‌ها عبارتند از:

طراحی: وظیفه لوستر مدرن صرفاً روشنایی نیست. شما باید این موضوع را در نظر بگیرید که با قرار دادن لوستر مدرن در دکوراسیون منزل یا محل کارتان به شکلی یک روح به محیط می‌بخشید. به این معنا که تکمیل کننده یک فضای روح بخش و دل انگیز است که آرامش را به اشخاص حاضر در مکان می بخشد.

روشنایی: به طرز باورنکردنی لوستر مدرن‌ها دارای روشنایی فوق‌العاده هستند. این باورکردنی نیست که یک لوستر مدرن با یک لامپ قادر به ایجاد نور مناسب در فضایی بزرگ مانند اتاق نشیمن باشد. باید توجه داشته باشید که لوستر مدرن مناسب از لحاظ نور هیچگونه ایرادی نداشته و باید با همان مقدار کم لامپ و رشنایی لازم را داشته باشد.

مناسب با فضای شما: برای اینکه پس از خرید با اطمینان چراغ رابه محل برده و نصب کنید باید قبل از آن به این فکر کنید که طراحی و رنگبندی محیط شما چگونه است و آیا این چراغ از هر جهت مناسب این دکوراسیون است یا خیر. این باعث می‌شود که پس از خرید جز نصب چراغ دغدغه دیگری نداشته باشید.

ارتفاع و محل نصب: تا به حال فکر کرده‌اید که آیا ممکن است چراغ باعث خطر شود؟ آری باعث خطر می‌شود اگر ارتفاع مناسب را برای نصب آن در نظر نگیریم. اگر ارتفاع لوستر مدرن کم باشد می‌تواند باعث برخورد با اشخاص و اشیا شود و ارتفاع زیاد می‌تواند باعث کاهش نور محیط شود. و باید نصب چراغ با توجه به اشیا موجود در محیط باشد نصب چراغ جلوی درب ورودی با فاصله اندک اشتباه است و امکان صدمه به هریک می‌شود.

فضای قرار گیری: موارد زیادی در محیط وجود دارد اما شما باید توجه کنید که تمامی موارد مرتبط با محیط در لوستر همخوانی دارد چون خرید لوستر یک خرید پیش پا افتاده نیست و هزینه زیادی دارد. چراغی خریداری کنید که از لحاظ اندازه نیز با محیط همخوانی داشته باشد. برای مثال اگرکه چراغ را برای محیط بزرگ می‌خواهید خرید یک چراغ تک لامپ گزینه مناسبی نیست و می‌بایست از لوستر مدرن‌های چندتایی استفاده کنید تا فضای روشن‌تری را برای شما ایجاد کند. و اما نکته بعدی فضای خالی در اطراف لوستر مدرن تکی باعث می‌شود کمبود در فضا حس شود و به نوعی بار منفی به اشخاص وارد کند و حتی از لحاظ دیزاین نیز دکوراسیون محیط را برهم خواهد زد. با استفاده از آویزهای چندتایی در محیط مناسب یک دیزاین جذاب و شیک به سقف و محیط بدهید.

لوستر مدرن چندتایی مناسب چه مکان‌هایی است؟

خرید لوستر مدرن مدرن با توجه به نکات ذکر شده بالا نتیجه مناسبی را در بر خواهد داشت. برای مثال استفاده از لوستر مدرن چندتایی در محیط با وسعت اتاق نشیمن و دیزاین مدرن یک نتیجه بسیار مناسب خواهد شد. تعداد این چراغ‌ها می‌بایست به دلخواه خودتان باشد و ارتفاع را باید به صورت دلخواه و متفاوت در نظر بگیرید.

آباژور مدرن

آباژور مدرن نیز یک دسته از انواع آباژور است که دارای تنوع بسیار زیادی در طراحی است و بر اساس نوع طراحی فضای داخلی خانه باید خریداری شود. هرچند سلیقه افراد نیز بسیار حائز اهمیت است. اما بهتر است به‌منظور ایجاد یک فضای منظم آباژوری را متناسب با آن فضا انتخاب کرد. لازم به ذکر است خرید انواع این آباژورها در طرح‌های متنوع از فروشگاه اینترنتی لاکچری لایت قابل خریداری است. در ادامه باید بگوییم که وظیفه آباژور در حقیقت ایجاد یک فضای شیک و زیباست و در طراحی دکوراسیون منزل را نیز تأثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت. تنوع این منبع روشنایی در خانه بر اساس نوع پایه نیز وجود دارد و می‌بایست به‌منظور استفاده در فضاهای متفاوت از انواع پایه‌دار، آویز دیواری و یا پایه بلند که ایستاده نیز به آن میگویند استفاده کنید.

قیمت انواع آباژور مدرن بر اساس ویژگی‌ها

قیمت آباژور مدرن می‌تواند بر اساس موارد متنوعی باشد که این موارد را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد. نوع پایه، نوع متریال به کار رفته در پایه و سایر تجهیزات به کار برده شده در آباژور و بسیاری از موارد دیگر می‌تواند تعیین‌کننده قیمت آباژور مدرن باشد. با اینکه انتظار می‌رود آباژورهای مدرن به دلیل اینکه در هر خانه‌ای مورد استفاده قرار نمی‌گیرند قیمت بالایی نیز داشته باشند اما این‌گونه نیست. شما قادرید با مبلغ بسیار کمی برای اتاق‌ها و پذیرایی نیز آباژور مناسب آن قسمت از خانه را خریداری نمائید. برای مشاهده قیمت انواع این آباژورها در طراحی‌های متنوع به فروشگاه لاکچری سر بزنید و پس از مقایسه سفارشتان را ثبت نمائید. این موضوع نیز برای خریداران محصولات مدرن مهم است که جنس پایه، جنس شید، نوع لامپ و بسیاری از موارد دیگر می‌تواند در قیمت تأثیرگذار باشد که باید این موارد بر اساس نیاز شما انتخاب شود.

نور آباژور مدرن

باید دقت داشته باشید خرید آباژور مدرن صرفاً برای زیبایی نیست و باید به میزان قابل قبولی برای شما نورپردازی داشته باشد. هرچند برخی نیز به همین منظور این محصول را خریداری می‌کنند اما حداقل نور خروجی از آباژور می‌تواند کمک بسیار زیادی به افراد در خانه کند. اما پیش از اینکه آباژور مورد نیازمان را خریداری نمائیم باید به این موضوع دقت کنیم که در کجای محیط و به چه میزان نور در آن فضا احتیاج داریم. برای مثال اگر برای مطالعه به آباژور نیاز دارید میزان روشنایی که آباژور باید ایجاد کند اهمیت بسیار زیادی دارد. یا اینکه اگر قصد دارید فضایی از یک اتاق را توسط آباژور نورپردازی کنید بهتر است از آباژورهای با نوردهی بسیار بالا خریداری نمائید. رنگ شید در نور خروجی بسیار تأثیرگذار است و اگر شید آباژور تیره باشد قطعاً از میزان نور خروجی آباژور خواهد کاست. پس دقت داشته باشید رنگ شید خروجی از نکات مهم در زمان خرید آباژور محسوب می‌شود. یک مورد مهم نیز که می‌تواند بسیار کاربردی باشد تنظیم‌کننده نور است. آباژورهای با قابلیت تنظیم نور بسیار کمک کننده هستند.

منبع: لاکچری لایت مر کز فروش چراغ باغی ودکوراسیون منزل

Luxurylight.ir

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