سنگ تمام نشریه اسپانیایی برای طارمی/ یک گلزن مرگبار در پورتو!

به گزارش خبرنگار مهر، حساس‌ترین بازی هفته بیست و هفتم لیگ پرتغال روز گذشته بین پورتو و بنفیکا برگزار شد و در نهایت پورتو ۲ بر ۱ پیروز شد. مهدی طارمی که ۸۸ دقیقه در ترکیب پورتو حضور داشت، در دقیقه ۵۴ موفق شد گل دوم و برتری پورتو را به ثمر برساند.

گل پیروزی بخش طارمی که در ادامه روند رو به رشد این مهاجم ایرانی در پرتغال است، تمجید روزنامه as اسپانیا را به دنبال داشت.

در بخشی از گزارش این روزنامه آمده است:

«مهدی طارمی بار دیگر در کلاسیکو فوتبال پرتغال تعیین کننده بود. مهاجم ایرانی گل دوم پورتو را به ثمر رساند تا پورتو در دالوز در حضور بیش از ۶۰ هزار تماشاگر در فضایی تماشایی بنفیکا را شکست دهد. این دومین شکست برای تیم لیسبون در طول فصل است. مهاجم ایرانی یکی از برجسته‌ترین بازیکنان پورتو در این فصل است، او تاکنون ۱۴ گل در لیگ پرتغال به ثمر رسانده است و تنها ۳ گل با ژائو ماریو و گونسالو راموس، بهترین گلزنان لیگ برتر پرتغال فاصله دارد. طارمی علاوه بر این ۶ پاس گل دارد. بنابراین در ۲۷ بازی که انجام داده روی ۲۰ گل تاثیرگذار بوده است. او در واقع در ۳۴ درصد از گل‌های تیمش به صورت مستقیم شرکت داشته است.

با این حال، اگر این ارقام به همه مسابقات برده شود، حتی چشمگیرتر می‌شوند. طارمی در ۴۲ مسابقه‌ای که در طول فصل انجام داده ۲۳ گل و ۱۲ پاس گل به ثبت رسانده است. پنج گل در لیگ قهرمانان اروپا و چهار گل دیگر در جام‌های مختلف محلی بوده‌اند. او با حداقل ۹ بازی پیش رو، سه گل با بهترین گلزن در لیگ پرتغال فاصله دارد. طارمی این کار را در فصل گذشته با ۲۶ گل در ۴۸ بازی انجام داد. از زمان ورود به پورتو، طارمی در هیچ فصلی کمتر از ۲۰ گل نزده است.»

روزنامه as در ادامه با عنوان «یک انفجار دیرهنگام» به مرور دوران حرفه‌ای مهدی طارمی در فوتبال از شاهین بوشهر تا پرسپولیس و سپس الغرافه پرداخت و گزارش خود را به این شکل ادامه داد:

«نام طارمی تا جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که همراه با تیم ملی ایران در آن حضور داشت، در رسانه‌های جهان ظاهر نمی‌شد. او دو بازی از سه بازی را در مرحله گروهی در ترکیب اصلی بود اما در آخرین بازی، مقابل پرتغال فرصت بسیار خوبی را از دست داد که در صورت گل شدن باعث می‌شد آنها به مرحله یک هشتم نهایی صعود کنند. با وجود این، کارلوس کاروالهال (مربی فعلی سلتا و در آن زمان مربی تیم ریو آوه پرتغال) در توصیه به خرید خود در تابستان ۲۰۱۹ تردید نکرد و هیچ مشکلی پیش نیامد.

در اولین فصل حضورش در پرتغال، طارمی ۲۱ گل در تمام مسابقات به ثمر رساند و به عنوان بهترین گلزن لیگ رسید. باشگاه بزرگ پرتغالی به او چسبید و طارمی در نهایت با کمتر از ۵ میلیون یورو به پورتو پیوست. با ۷۲ گل در دو فصل و نیم، طارمی به رشد خود ادامه می‌دهد.

طارمی مهاجمی است که بازی خارج از محوطه جریمه را هم بلد است. او دوست دارد برای شرکت در بازی به جناحین بازی برود و دفاع رقیب را به هم بزند. مهدی طارمی در ۳۰ سالگی به یکی از بالاترین امتیازات دوران حرفه‌ای خود رسیده است و سوال اینجاست که آیا او آماده پرش به مرحله بعدی است؟ قرارداد او با پورتو در سال ۲۰۲۴ به پایان می‌رسد و برخی از باشگاه‌های علاقه مند می‌توانند او را در تابستان امسال دنبال کنند. آینده هنوز نوشته نشده است، اما زمان حال نشان می‌دهد که او یک گلزن مرگبار و کشنده است.»