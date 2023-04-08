حمله نژادپرستانه به مهاجم پورتو پس از شکست بنفیکا/ طارمی محروم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حساس‌ترین بازی هفته بیست و هفتم لیگ پرتغال روز گذشته بین پورتو و بنفیکا برگزار شد و در نهایت پورتو ۲ بر ۱ پیروز شد. مهدی طارمی که ۸۸ دقیقه در ترکیب پورتو حضور داشت، در دقیقه ۵۴ موفق شد گل دوم و برتری پورتو را به ثمر برساند.

اما برگزاری این مسابقه حساس که برای هواداران دو تیم اهمیت زیادی دارد، حواشی زیادی در پی داشت:

طارمی بهترین بازیکن زمین از نگاه سایت پرتغالی

سایت «گل پوینت» پرتغال در پایان این بازی حساس آمار و امتیازات بازیکنانی که در استادیوم لوز به میدان رفتند را منتشر کرد. بر اساس آمار این وب سایت، طارمی با کسب ۶.۹ امتیاز بهترین بازیکن زمین لقب گرفت. این رسانه پرتغالی نوشت: «در طول هفته صحبت از عدم تأثیرگذاری طارمی در آخرین بازی‌های پورتو و گل‌های اندک او بود. با این حال در یک بازی حساس در لوز، این بازیکن ایرانی نشان داد که یادگیری را فراموش نکرده و با امتیاز گل ۶.۹ بهترین در زمین بود. شاید او در شروع بازی یک فرصت گلزنی را از دست داد، اما در نیمه دوم او یک گل عالی به ثمر رساند،»

طارمی محروم از بازی بعدی پورتو

طارمی قبل از دیدار با بنفیکا سه اخطاره بود. هنگامی که در دقیقه ۸۸ تابلوی تعویض برای خروج طارمی از زمین بالا رفت، مهاجم ایران با سرعت بسیار کم به کنار خط رفت تا بتواند فشار بازی را کم کند. این اقدام طارمی با واکنش داور مواجه شد و مهاجم ایران با کارت زرد جریمه شد. به این ترتیب طارمی در بازی بعدی پورتو مقابل سانتاکلارا محروم خواهد بود.

کنایه رئیس باشگاه پورتو بعد از خروج از رختکن

«پینتو داکوستا» رئیس باشگاه پورتو بعد از کسب این پیروزی مهم و حیاتی به رختکن تیمش رفت تا به بازیکنان و مربیان تبریک بگوید. داکوستا بعد از خروج از رختکن در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چه چیزی به بازیکنان پورتو گفته است؟ با کنایه گفت: به آنها گفتم از اینکه ۲ بر ۱ پیروز شدیم، ناراحتم. (باید بیشتر گل می‌زدیم)

حمله نژادپرستانه به مهاجم پورتو

در پایان این بازی «وندرسون گالنو» مهاجم پورتو در شبکه‌های اجتماعی نظراتی را دریافت کرد که ماهیت نژادپرستانه داشت. گالنو با بازانتشار این نظرات تاکید کرد که فقط بخشی از این پیام‌ها را نشان می‌دهد و تاکید کرد که این کار پسندیده‌ای نیست.

جایزه بهترین بازیکن پورتو برای طارمی

در پایان این مسابقه، «متئوس اوریبه» جایزه بهترین بازیکن زمین که از طرف لیگ پرتغال اهدا می‌شود را از آن خود کرد. طارمی هم جایزه بهترین بازیکن پورتو که در پایان هر مسابقه توسط خود این باشگاه اهدا می‌شود را به دست آورد.

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