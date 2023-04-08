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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۶:۴۵

مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری اردبیل:

اکثر دانش‌آموزان بدحال اردبیلی ترخیص شدند

اکثر دانش‌آموزان بدحال اردبیلی ترخیص شدند

اردبیل- مدیرکل امنیتی، انتظامی و اتباع خارجی استانداری اردبیل گفت: بیش از ۹۵ درصد از دانش‌آموزان بدحال اردبیلی از بیمارستان و مراکز درمانی ترخیص شدند.

علی محبوبی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در جریان بررسی آخرین وضعیت مسمومیت دانش‌آموزان اظهار کرد: متأسفانه در اولین هفته از سال جدید تعدادی از دانش‌آموزان و کادر مدرسه با استشمام بوی نامطبوع، احساس سوزش در گلو و سستی مواجه شدند که بلافاصله توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

مدیرکل امنیتی، انتظامی و اتباع خارجی استانداری اردبیل گفت: در چند مدرسه استان که با موضوع شبه مسمومیت روبه‌رو بودیم، هیچ اتفاق خاص برای دانش‌آموزان نیفتاده و بیش از ۹۵ درصد این دانش‌آموزان از بیمارستان و مراکز درمانی ترخیص شدند.

محبوبی‌پور ادامه داد: همچنان بررسی‌ها و رصد اطلاعاتی و امنیتی دقیق در کنار فعالیت متخصصان بهداشت و درمان در حال انجام است تا نتایج جدید به صورت شفاف به مردم اطلاع‌رسانی شده و جلوی توطئه‌های دشمنان در بر هم زدن آرامش روحی و روانی مردم گرفته شود.

کد مطلب 5749556

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    نظرات

    • محمد سلیمانزاده IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 2
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      سلام با توجه به این که چهار سال هست که مدارس تعطیل هست یعنی از اول بیماری کرونا خیلی بیشتر معلم ها دو شغله شداند وبیشترشان دربازار مغازه دارشداند حالاکه مدارس بازمیشودباید معلمان بروند سرکلاسها در بازار مغازه شان بسته میشود باید درمدارس یک تفرغه بندازندتامدارس تعطیل شود ومعلمان بروند دربازار مغازها
    • یک معلم IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      6 0
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      خیلی بی عرضه‌ اید که با از چندین ماه هیچ کاری نتوانستید انجام بدهید. بی لیاقت‌ ها
    • معلم IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      2 0
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      آقای رادان خجالت بکش مشکل مردم زندگی فلاکت بار و تودم افسار گسیخته است ایا می دانید در یک سال گذشته ارزش پول ایران پنجاه و پنج درصد پایین آمده مردم در فلاکت زندگی می کنند فرمانده ترمز نبریده به دره سقوط می کنید چرا به مسمومیت دانش آموزان واکنش نشان نمی دهید

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