علی محبوبی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در جریان بررسی آخرین وضعیت مسمومیت دانش‌آموزان اظهار کرد: متأسفانه در اولین هفته از سال جدید تعدادی از دانش‌آموزان و کادر مدرسه با استشمام بوی نامطبوع، احساس سوزش در گلو و سستی مواجه شدند که بلافاصله توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

مدیرکل امنیتی، انتظامی و اتباع خارجی استانداری اردبیل گفت: در چند مدرسه استان که با موضوع شبه مسمومیت روبه‌رو بودیم، هیچ اتفاق خاص برای دانش‌آموزان نیفتاده و بیش از ۹۵ درصد این دانش‌آموزان از بیمارستان و مراکز درمانی ترخیص شدند.

محبوبی‌پور ادامه داد: همچنان بررسی‌ها و رصد اطلاعاتی و امنیتی دقیق در کنار فعالیت متخصصان بهداشت و درمان در حال انجام است تا نتایج جدید به صورت شفاف به مردم اطلاع‌رسانی شده و جلوی توطئه‌های دشمنان در بر هم زدن آرامش روحی و روانی مردم گرفته شود.