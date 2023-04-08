علی محبوبیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، در جریان بررسی آخرین وضعیت مسمومیت دانشآموزان اظهار کرد: متأسفانه در اولین هفته از سال جدید تعدادی از دانشآموزان و کادر مدرسه با استشمام بوی نامطبوع، احساس سوزش در گلو و سستی مواجه شدند که بلافاصله توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.
مدیرکل امنیتی، انتظامی و اتباع خارجی استانداری اردبیل گفت: در چند مدرسه استان که با موضوع شبه مسمومیت روبهرو بودیم، هیچ اتفاق خاص برای دانشآموزان نیفتاده و بیش از ۹۵ درصد این دانشآموزان از بیمارستان و مراکز درمانی ترخیص شدند.
محبوبیپور ادامه داد: همچنان بررسیها و رصد اطلاعاتی و امنیتی دقیق در کنار فعالیت متخصصان بهداشت و درمان در حال انجام است تا نتایج جدید به صورت شفاف به مردم اطلاعرسانی شده و جلوی توطئههای دشمنان در بر هم زدن آرامش روحی و روانی مردم گرفته شود.
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