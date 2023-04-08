انجام ۱۷۴۶ عملیات اطفای حریق و امداد و نجات در سنندج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سنندج، سهیل فضل وزیری اظهار کرد: سال گذشته آتش نشانان این سازمان در راستای امداد رسانی به شهروندان در مواقع بروز حوادث یک هزار و ۷۴۶ عملیات اطفا حریق و امداد و نجات انجام داده اند.

به گفته وی، ۷۵۵ عملیات انجام شده در سال گذشته اطفا حریق و ۹۹۱ عملیات مربوط به امداد و نجات بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج خاطرنشان کرد: عملیات‌های اطفا حریق شامل ۹۴ مورد مسکونی، ۱۲ مورد اداری، ۴۷ مورد تجاری و صنعتی، ۱۷ مورد انبار، ۱۰۰ عملیات اطفا حریق ماشین آلات، ۱۲۲ مورد ضایعات و زباله، ۱۱ مورد تأسیسات شهری، یک مورد مراکز تجمعی و آموزشی، ۲۹۸ عملیات اطفا حریق فضای سبز، کشاورزی، مرتع و جنگل و ۴۱ مورد مخروبه و ۱۲ مورد سایر آتش سوزی‌ها بوده است.

فضل وزیری گریزی هم به عملیات‌های امداد و نجات انجام شده در سال گذشته زد و افزود: در مجموع نیروها و تیم‌های آتش نشانی سنندج طی سال گذشته در ۹۹۱ عملیات امداد و نجات حضور داشته و به شهروندان خدمات رسانی کرده اند.

به گفته وی، سقوط اجسام و ریزش چاه ۸ مورد، صید حیوانات موذی و وحشی ۳۹۳ مورد، گیر کردن انگشتر ۴۷ مورد، سقوط از ارتفاع و ریزش آوار ۱۳ مورد، انفجار گاز ۶ مورد، حبس در آسانسور ۱۳۹ مورد، تصادفات ۶۹ مورد، محبوس در اماکن ۱۰۵ مورد، اقدام به تهدید به خودکشی ۲۰ مورد، برف و کولاک و آبگرفتگی ۱۲۷ مورد و ۶۳ عملیات هم مربوط به سایر حوادث بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج اعلام کرد: به علت حوادث رخ داده در سال گذشته ۱۱۳ شهروند سنندجی دچار مصدومیت و ۱۶ نفر هم جان خود را از دست داده اند.

فضل وزیری از مجروحیت یک آتش نشان طی عملیات‌های انجام شده در سال گذشته خبر داد و گفت: تعداد ۸۴ نفر از مجروحین حوادث سال گذشته مربوط به تصادفات، ۹ مورد آتش سوزی و ۲۰ مورد سایر بوده است.

وی به اقدامات انجام شده در حوزه آموزش هم اشاره کرد و گفت: ۹ هزار و ۴۴۴ نفر در دوره‌های آموزشی برون سازمانی سازمان آتش نشانی سنندج شرکت کرده اند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج در پایان افزود: نیروهای آتش‌نشانی حد و مرزی برای خدمت به مردم قائل نبوده و نیستند و در مسیر خدمت به شهروندان سر از پای نمی‌شناسند.