به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایان دوره آموزشی و اعطای درجه به نیروهای جدید سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج پیش از ظهر دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان شهری برگزار شد و ۷۳ نیروی آموزشدیده رسماً به مجموعه عملیاتی این سازمان پیوستند.
این نیروها سال گذشته پس از شرکت در مراحل مختلف آزمون و پذیرش، وارد فرآیند آموزش شدند و با پشت سر گذاشتن یک دوره فشرده ششهفتهای، برای حضور در عملیاتهای امدادی و اطفای حریق آماده شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج در این مراسم اظهار کرد: نیروهای پذیرفتهشده پس از موفقیت در آزمونها، یک دوره آموزشی مستمر را پشت سر گذاشتند و در این مدت با مباحث تخصصی مرتبط با آتشنشانی و نحوه استفاده از تجهیزات و امکانات عملیاتی آشنا شدند.
مرتضی کرمی افزود: بخش عملی آموزشها با هدف افزایش مهارت نیروها در مواجهه با شرایط واقعی حادثه برگزار شد تا نیروهای جدید بتوانند در زمان بروز حوادث، با سرعت و آمادگی بیشتری وارد عملیات شوند.
وی با اشاره به برنامههای پس از پایان دوره آموزشی گفت: نیروهای جدید در ایستگاههای مختلف سازماندهی شده و تجهیزات مورد نیاز برای انجام مأموریتهای محوله در اختیار آنان قرار گرفته است.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج ادامه داد: برگزاری مانورهای عملیاتی نیز در برنامه نیروهای جدید قرار دارد تا مهارتهای کسبشده در محیطهای شبیهسازیشده و نزدیک به شرایط واقعی عملیات مورد ارزیابی قرار گیرد.
کرمی تصریح کرد: ورود این نیروها به مجموعه آتشنشانی سنندج میتواند ظرفیت نیروی انسانی این سازمان را در حوزه امدادرسانی و مقابله با حوادث افزایش دهد و زمینه تقویت پوشش عملیاتی ایستگاهها و سرعتبخشی به روند اعزام نیروها را فراهم کند.
آتشنشانان پشتوانه امنیت شهروندان در بحران هستند
معاون توسعه و مدیریت منابع شهرداری سنندج نیز در این مراسم گفت: آتشنشانی از مهمترین ارکان مدیریت بحران شهری است و نیروهای این سازمان در دشوارترین لحظات، مسئولیت حفاظت از جان و مال شهروندان را بر عهده دارند.
شاهو رفیقدوست اظهار کرد: آتشنشانان زمانی وارد میدان میشوند که دیگران از خطر فاصله میگیرند و همین موضوع جایگاه ویژه این حرفه را نشان میدهد.
وی افزود: علاوه بر شجاعت و روحیه ایثار، برخورداری از دانش تخصصی، آمادگی جسمانی، سرعت عمل و قدرت تصمیمگیری از الزامات فعالیت در حوزه آتشنشانی است و آموزش مستمر و تجهیزات مناسب باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
معاون شهردار سنندج با بیان اینکه مأموریت آتشنشانی تنها به اطفای حریق محدود نمیشود، گفت: نجات افراد گرفتار، حوادث رانندگی و ساختمانی و دیگر موقعیتهای اضطراری از جمله مأموریتهای این نیروهاست و تقویت آتشنشانی به معنای افزایش تابآوری شهر در برابر حوادث است.
رفیقدوست ورود ۷۳ نیروی جدید را موجب افزایش ظرفیت عملیاتی سازمان دانست و خاطرنشان کرد: نیروی انسانی آموزشدیده مهمترین سرمایه آتشنشانی است و مدیریت شهری در کنار ارتقای توان عملیاتی، توجه به مسائل رفاهی و معیشتی کارکنان را نیز در اولویت قرار داده است.
افزایش تعداد نیروهای آموزشدیده همچنین امکان مدیریت همزمان مأموریتها و واکنش مؤثرتر در زمان وقوع حوادث مختلف را برای سازمان آتشنشانی سنندج فراهم خواهد کرد.
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