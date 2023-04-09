به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، مجتبی شجاعی در تشریح این خبر، افزود: از مجموع ۳۱۸ واحد نانوایی حمایتی شهر زاهدان، ۲۹۵ واحد دارای انشعاب گاز شده‌اند که بیانگر بهره‌مندی ۹۳ درصد واحدهای خبازی این شهر از گاز طبیعی است.

وی ادامه داد: از دیگر فعالیت‌های مؤثر انجام شده، اجرای شبکه داخلی و اخذ انشعاب گاز توسط تعداد قابل توجهی از دستگاه‌های اجرایی استان است.

وی با بیان اینکه از دیگر دستاوردهای مهم دولت سیزدهم می‌توان به گازرسانی به فضاهای آموزشی اشاره کرد گفت: در این زمینه از مجموع ۲۳۱ مدرسه دولتی در حال بهره‌برداری شهر زاهدان، ۱۹۰ مدرسه یا دارای انشعاب گاز و یا در مرحله اخذ انشعاب گاز هستند که بیانگر بهره‌مندی ۸۲ درصدی مدارس دولتی شهر زاهدان از گاز شهری است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: در ارتباط با اتصال استخرهای ورزشی به شبکه گاز، احداث ایستگاه گاز مجتمع ورزشی شهید بهشتی متعلق به آموزش و پرورش و همچنین ایستگاه گاز مجتمع ورزشی ایثار متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران به طور کامل اجرا شده و اجرای شبکه داخلی گاز آنان در دستور کار قرار دارد، همچنین احداث ایستگاه گاز استخر سالن ورزشی ۱۷ شهریور متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان نیز در حال انجام است.

وی تصریح کرد: برای کمک به مردم سیستان و بلوچستان در امر لوله کشی گاز داخلی منازل، براساس تصویب هیئت وزیران، مبلغ تسهیلات قرض الحسنه لوله کشی گاز منازل از پنج میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و پیگیری‌های لازم توسط استانداری سیستان و بلوچستان، در خصوص افزایش میزان تسهیلات فوق در حال انجام است.

وی تاکید کرد: به موجب تصمیمات گرفته شده در سفر چهارم بهمن ماه پارسال معاون اول رئیس جمهور به سیستان و بلوچستان مقرر شد تأمین منابع مالی لوله کشی گاز داخل منازل دو هزار و ۵۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی استان انجام شود که تفاهم نامه مربوطه بین دستگاه‌های ذی ربط در بهمن ماه پارسال منعقد و براساس فرایند تدوین شده، این مصوبه در حال اجرا است.