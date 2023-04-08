به گزارش خبرنگار مهر، حبیب حی‌بر عصر امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به روند مراجعه بیماران سرپایی کووید – ۱۹ به بیمارستان‌های خوزستان اظهار کرد: تعداد بیماران سرپایی مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های استان در هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن ۲۱ درصد کاهش یافته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز افزود: در این مدت میزان بیماران بستری در بیمارستان‌های خوزستان در پی ابتلاء به کرونا نیز ۱۲ درصد کاهش یافته است.

وی در خصوص وضعیت تخت‌های اختصاص داده شده به کووید – ۱۹ در خوزستان گفت: به ترتیب ۵۹ درصد و ۸۰ درصد از تخت‌های بیمارستان‌های استان توسط بیماران بزرگسال و کودکسال تکمیل شده است.