به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن نوروزی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در برابر سوءرفتار اظهار داشت: ما از ۳.۵ سال قبل طرح اصلاح قانون مهریه را به صحن مجلس ارائه دادیم اما رئیس مجلس دستور داده که این طرح عقب بیفتد اما لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان که در دی ماه سال گذشته به صحن مجلس آمده، در دستور کار مجلس قرار گرفته که این ظلم است و سوال بنده آن است که چرا طرح اصلاح قانون مهریه در نوبت بررسی مجلس قرار نمی‌گیرد؟

وی بیان کرد: لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان در دی ماه سال گذشته و پس از ده سال به مجلس آمد و فقط دو نفر از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس روی آن کار کردند در حالی که باید جنبه‌های فرهنگی، آموزشی و قضائی هم در این لایحه مدنظر قرار می‌گرفت و بهتر بود این لایحه در یک کمیسیون مشترک بررسی می‌شد و نباید فقط در اختیار چند نفر از نمایندگان قرار می‌گرفت.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد این لایحه بر اساس قوانین حقوق بشری سازمان ملل متحد و به ویژه سند ۲۰۳۰ است و بنیان خانواده را سست و ضعیف می‌کند. سفیر انگلستان در ایران در صفحه اینستاگرام خود در حمایت از پایان دادن به خشونت علیه زنان که محور فکری و کاری این لایحه است، کراوات نارنجی به عنوان نماد خشونت علیه زنان استفاده کرده و مردم ایران را به حمایت خشونت علیه زنان دعوت کرده است.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی گفت: این لایحه بین زنان و مردان درگیری ایجاد می‌کند به گونه‌ای که آورده است اگر مرد مانع اشتغال زن یا خروج وی از کشور شود می‌تواند به دادگاه مراجعه کند. در واقع به جای آنکه زن و مردم با هم به توافق برسند، آمده که زن به دادگاه برود و از این طریق مشکل اشتغال و خروج خود از کشور را حل کند.

وی گفت: در خصوص نابرابری دیه زن و مرد در این لایحه پیشنهاد شده صندوقی تشکیل و تفاضل دیه را این صندوق پرداخت کند. مگر اسلام خود تشخیص این موارد را نداده است که امروز به کمک قوانین بین‌المللی شما قصد دارید چنین چیزی را تصویب کنید؟ در این لایحه آمده است اگر مردی برای دو بار به واسطه ایجاد جراحت در همسر خود دیه پرداخت کند، زن می‌تواند درخواست طلاق نماید، این موضوع مخالف ماده ۱۱ قانون مدنی است که موارد عسر و حرج را احصا کرده است.

قالیباف: من شما را می‌بخشم اما آبروی مجلس را حفظ کنید

در ادامه جلسه محمدباقر قالیباف در واکنش به اظهارات ابتدایی نوروزی مبنی بر اینکه رئیس مجلس مانع در دستور کار قرار گرفتن طرح اصلاح قانون مهریه است، گفت: آقای نوروزی بنده نمی‌خواهم جواب شما را دهم که مستبد هستم یا نیستم و در ماه مبارک رمضان این تهمت شما را می بخشم اما آبروی مجلس را لطفاً حفظ کنید.

وی بیان کرد: یک فوریت لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در برابر سو رفتار در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شده و بیش از دو سال است که از آن زمان می‌گذرد.