تحقق ۹۷ درصد بودجه ۱۴۰۱/ بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی صبح امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه تعهدات سال ۱۴۰۰ انجام شد، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ ماهانه ۱۲ هزار میلیارد تومان سررسید اوراق بدون هیچ گونه تأخیری پرداخت و همچنین ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه‌ای پرداخت شد. سال ۱۴۰۰ با حداقل اینکه بخواهیم استقراض کنیم، تمام شد. در این سال تلاش کردیم درآمدها را بالا ببریم و هزینه‌ها را مدیریت کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: بودجه سال ۱۴۰۱ مربوط به دولت سیزدهم بود. این بودجه با کمترین اختلافات و فقط با افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی سقف، بودجه در مجلس تصویب شد.

وی ادامه داد: سقف بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۱,۳۹۴ هزار میلیارد تومان تصویب شد که باعث شد کمترین مغایرت را داشته باشیم.

میرکاظمی افزود: تا ۹۷ درصد بودجه سال ۱۴۰۱ وصول شد؛ یعنی منابع پیش بینی شده در بودجه مجموعاً تا ۹۷ درصد محقق شد و مصارف را هم تا ۹۷ درصد پوشش دادیم.

معاون رئیس جمهوری گفت: بنابراین سال ۱۴۰۱ سالی بود که یک انضباط خوبی برقرار شد؛ نه تنها استقراضی نکردیم بلکه بدهی دولت به بانک مرکزی که یکی از ریشه‌های پایه پولی است را منفی کردیم.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ نه تنها از این محل افزایشی نداشتیم بلکه عامل کاهش پایه پولی هم شد و بدهی به بانک مرکزی از این محل کاهش یافت و وضعیت مناسبی داشتیم.

میرکاظمی ادامه داد: جمع کل وصولی‌ها ۱۵۱۷ همت است که ۳۶ همت از سوی بانک مرکزی به دلیل بدهی‌های بانک مرکزی تعدیل شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مجموعاً ۱۵۳۹.۲ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف کل کشور در سال ۱۴۰۱ بود.

معاون رئیس جمهوری همچنین اظهار داشت: بیش از آن چیزی که اوراق بفروشیم که اوراق تسویه کردیم؛ به این شکل که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروختیم و در مقابل ۱۷۷ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه کردیم.

وی افزود: اصل و سود اوراقی که در سال ۱۴۰۱ تسویه شد ۱۷۷ هزار میلیارد تومان است و آنچه که ما منتشر کردیم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین به سمت کم کردن اوراق در حال حرکت هستیم.

میرکاظمی با بخش اعتبارات هزینه‌ای اشاره کرد و گفت: مصوب مجموع اعتبارات هزینه‌ای ۹۹۸ هزار میلیارد تومان بوده که مجموع اعتبارات به یک هزار و ۱۴ هزار میلیارد تومان رسید که پرداختی ۱۲ ماهه انجام شد. علی رغم اینکه ترمیم ۱۰ درصد هم در نیمه دوم سال داشتیم.

وی اضافه کرد: ترمیم حقوق کارکنان حدود ۶۱.۴ هزار میلیارد تومان برای کشور هزینه داشت. اما تلاش شد در همان سقف مصوب هزینه اعتبارات هزینه‌ای یعنی همان یک هزار و ۱۴ همت انجام شد و اضافه نشد. با صرفه جویی هایی که انجام شد عمدتاً در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بردیم.

وی در ادامه گفت: در مورد پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد شهید رقم مصوب ۱۳۰ هزار میلیارد تومان عملکرد ۱۰۴ هزار میلیارد تومان از محل سهام دولتی پرداخت شد که ۸۱ درصد محقق شد.

میرکاظمی درباره بودجه عمرانی در سال قبل اظهار داشت: اعتبار عمرانی در سال گذشته ۲۶۰ هزار میلیارد تومان مصوب بود که در نهایت ۳۱۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شد.

به گفته معاون رئیش جمهور، همچنین ۱۲ هزار میلیارد تومان هم برای اشتغال پرداخت شد؛ یعنی در بودجه تحقق ۱۲۰ درصدی اتفاق افتاد و در مجموع ۳۲۴ هزار میلیارد تومان بودجه به طرح‌های عمرانی اختصاص یافت.

وی در مورد بودجه عمرانی گفت: سال گذشته ۱۹۱ هزار میلیارد تومان از بودجه به صورت نقدی پرداخت کردیم و بقیه از طریق اوراق انجام شد اما تجربه نشان می‌دهد اوراق سال‌های قبل معمولاً قبل از سررسید تنظیم می‌شود که این بهینه نیست.

وی افزود: بنابراین پارسال تلاش شد فقط ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق به پیمانکاران طرح‌های عمرانی بدهیم، همچنین ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت ماده ۵۶ با کمک تسهیلات بانکی به طرح‌های عمرانی تأمین مالی شد.

میرکاظمی همچنین در مورد پروژه‌های عمرانی روستایی و جاده‌ای گفت: ۱۹ هزار میلیارد تومان معادل قیر رایگان برای پروژه‌های عمرانی اختصاص یافت و سرجمع اعتبارات عمرانی در سال قبل به ۳۱۲ هزار میلیارد تومان رسید و ۱۲ هزار میلیارد تومان هم برای اشتغال پرداخت شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: ۸۴ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌ها مورد نیاز بود که اگر این رقم تأمین نمی‌شد با ضریب ۸ برابری موجب ایجاد پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شد، همچنین ۷ هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی پرداخت کردیم که مابه التفاوت بین نرخ ۱۸ درصد تا ۱۴ درصد تسهیلات را وام دراختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.

میرکاظمی اظهار داشت: سال گذشته برای اینکه قیمت کالاهای اساسی برای مردم گران نشود از طرفی پایه پولی و نقدینگی و تورم ایجاد نشود، تلاش کردیم یارانه معیشتی برای مردم چهار برابر شود.

وی همچنین در مورد کل وصولی‌های قانون بودجه در سال قبل، گفت: در مجموع ۵۷۱ هزار میلیارد تومان وصولی داشتیم و کل منابع و مصارف کشور ۱,۵۳۹ هزار میلیارد تومان بود که ۱۷۷ هزار میلیارد تومان مازاد بر سقف بودجه اتفاق افتاد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: درآمدهای عمومی شامل مالیات، عوارض گمرکی و سود سهام دولت به میزان ۴۷۱.۷ هزار میلیارد تومان وصول شد که به اندازه ۱۰۴ درصد مصوب بودجه محقق شد.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: درآمد گمرک ۷۹.۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که به دلیل اینکه قیمت مواد غذایی در سطح جهان بعد از جنگ اوکراین افزایش یافته بود و از طرفی نرخ ارز ترجیحی حذف شده بود، بنابراین دولت تصمیم گرفت میزان عوارض گمرکی از چهار درصد به یک درصد کاهش دهد در نتیجه از ۷۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی درآمد گمرک ۵۲.۶ هزار میلیارد تومان محقق شد که ۷۵ درصد قانون محقق شد.

وی همچنین در مورد سایر درآمدها گفت: میزان تحقق ۱۱۹ درصد بود و از ۱۳۷ هزار میلیارد تومان به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان تحقق رسیدیم.

میرکاظمی اضافه کرد: در مورد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از محل فروش اموال دولت، نفت، گاز و میعانات گازی رقم مصوب ۵۵۴.۸ هزار میلیارد تومان و رقم عملکرد ۴۵۰.۷ هزار میلیارد تومان با ۸۱ درصد تحقق اتفاق افتاد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در مورد نفت ۸۵ درصد درآمد نفتی محقق شد و از ۵۲۱ هزار میلیارد تومان مصوب ۴۴۳ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی محقق شد.

وی افزود: در بخش فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی از ۳۳ هزار میلیارد تومان مصوب ۷.۶ هزار میلیارد تومان محقق شد که ۲۳ درصد تحقق اهداف در فروش اموال دولت اتفاق افتاد. البته مدیران در این زمینه کمتر ریسک می‌کنند و در سال‌های قبل هم عملکرد فروش اموال مازاد دولت در حد یک تا ۲ درصد بوده است.

میرکاظمی اظهار امیدواری کرد که امسال با آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت شجاعت مدیران افزایش یابد.

وی گفت: پارسال در بخش واگذاری دارایی‌های مالی ۴۸۷ هزار میلیارد تومان مصوب بود که در نهایت ۴۲۵ هزار میلیارد تومان با ۸۷ درصد محقق شد.

میرکاظمی درباره کسری بودجه و عدم استقراض با وجود تحمیل هزینه‌های دیگر، توضیح داد: دولت توانست با افزایش درآمدهای خود از جمله درآمدهای مالیاتی و صرفه جویی و پرهیز از ریخت و پاش کاری کند که استقراضی انجام نشود.

معاون رئیس جمهور افزود: البته افزایش درآمدهای مالیاتی به معنی این نبود که مالیات‌ها را بیشتر کردیم بلکه حتی در بخش تولید، مالیات کاهش پیدا کرد اما با توجه به ابزارهای فناوری که در اختیار داشتیم دائماً به شناسایی مودیان افزایش پرداخته و به تعداد مودیان افزوده شد. امیدواریم در سال جاری نیز این روند ادامه پیدا کند.

میرکاظمی گفت: همچنین دولت با صرفه جویی و ایجاد انضباط مالی سعی کرد هزینه‌ها را به سمت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اجرای پروژه‌های مهم مانند تنش آبی ببرد تا بخشی از مشکلات مردم حل شود.