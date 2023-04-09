کینه توزی عامل قتل مرد نظرآبادی شد

سرهنگ حکمت‌الله شجاعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ خبری مبنی بر وقوع قتل در یک دامداری در یکی از روستاهای اطراف شهرستان نظرآباد به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام و عوامل پلیس آگاهی شهرستان برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های میدانی و اولیه پلیس حاکی از این بود که مقتول یک فرد ۳۴ ساله است که به وسیله جسم سخت از ناحیه پشت سر مورد ضربه قرار گرفته و به قتل رسیده است.

سرپرست پلیس آگاهی استان البرز اضافه کرد: در ادامه با انجام اقدامات پلیسی مشخص شد در روز حادثه مقتول با یک جوان ۱۷ ساله دیدار داشته که ظن پلیس برای انجام قتل توسط این شخص قوت گرفته و با هماهنگی مقام قضائی نامبرده جلب و به پلیس آگاهی منتقل شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم در تحقیقات تکمیلی با مشاهده مستندات پلیس لب به اعتراف گشوده و اقرار کرد که به دلیل یک اختلاف قبلی اقدام به قتل مقتول کرده است.

سرهنگ شجاعی خاطرنشان کرد که متهم با تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.