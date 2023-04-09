به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، رضا نوشادی در نشست هماهنگی طرح جانشینپروری گفت: بهمنظور ارتقای شفافیت باید بهسمتی حرکت کنیم که فرآیند اتخاذ تصمیمها در هیئت مدیره روی شبکه در دسترس همکاران قرار گیرد و آنها افزون بر کسب تجربه در این امور، با ارائه نظر بر غنای تصمیمها بیفزایند.
وی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران را شرکتی آفرینشگر و خلقکننده در صنعت کشور دانست و اظهار کرد: فرآیند اکتساب فضائل و ویژگیها باید بهگونهای طراحی شود که افراد دارای استعداد ذاتی بتوانند در سطوح بالای سیستم قرار بگیرند و در سازمان رشد کنند.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ادامه داد: با توجه به گامهای بلندی که برای شرکت تعریف شده است روزهای بسیار روشن و درخشانی در انتظار سازمان ماست و خوشبختانه در موضوع ذخیرهسازی گاز، پنج طرح تعیینتکلیف شد و دو میدان دیگر نیز تا تابستان فعال خواهد شد.
نوشادی با اشاره به آغاز طرح بزرگ بهینهسازی تأسیسات تقویت فشار گاز تصریح کرد: اکنون ۹۱ ایستگاه در اقصی نقاط کشور عملیاتی هستند که گاز خروجی توربین همه آنها در فضا منتشر میشود و ما با تبدیل این ایستگاهها به سیکل ترکیبی درصددیم انرژی حرارتی را به برق تبدیل و از تخریب محیطزیست جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه تلاشها برای مدیریت اوج مصرف از طریق طرح هوشمندسازی آغاز شده است، افزود: مایه افتخار شرکت ماست که شرکت ملی گاز ایران طرحی با این درجه از اهمیت را بهعهده مهندسان توانمند ما قرار داده است.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران همچنین با بیان اینکه در افق بلندمدت نمیتوان بر فروش نفت و گاز خام اکتفا کرد، گفت: توانمندیهای مهندسان مشاور، سازندگان و پیمانکاران باید ارتقا یابد و این عزیزان با حمایت شرکت ما وارد بازارهای بینالمللی شوند.
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