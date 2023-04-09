محمد محمدی فرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بخش اکرام از کودکان یتیم و بی سرپرست و بخش محسنین نیز از کودکانی که پدرشان از کار افتاد، زندان و متارکه کرده‌اند، حمایت می‌کند. گفت: در سال گذشته حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین و مراکز نیکوکاری البرز بیش از ۱۱۱ میلیارد تومان به‌حساب فرزندان معنوی خود واریز کردند.

وی با اعلام آمادگی ۱۹۰ پایگاه کمیته امداد البرز برای جذب حامی درشبهای قدر افزود: همزمان با شب‌های قدر، پایگاه‌های کمیته امداد استان البرز پذیرای خیران و نیکوکاران به عنوان حامیان جدید فرزندان ایتام و محسنین هستند



مدیرکل کمیته امداد البرز با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۳۱ هزار حامی حمایت ۱۵۲۴ یتیم و ۴۸۲۱ فرزند محسنین را بر عهده‌دارند گفت: با توجه به مبلغ واریزی حامیان، به‌طور میانگین ماهانه فرزندان اکرام یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و فرزندان محسنین ۶۵۸ هزار تومان از طریق کارت‌های عضو شتاب به‌طور مستقیم به‌حساب هر فرزند معنوی واریزمی شود



محمدی فرد با اشاره به اینکه پایگاه‌های حامی‌یابی البرز در مساجد، حسینیه‌ها، مراکز نیکوکاری، هیأت‌ها مستقر هستند گفت: تا پایان ماه مبارک رمضان جذب حامی برای ایتام و فرزندان محسنین ادامه خواهد داشت که عزیزان می‌توانند با واریز حداقل ماهیانه ۳۰ هزار تومان از فرزند معنوی خود حمایت نماید.