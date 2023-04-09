مبارزه با تروریسم محور گفتگوی وزیران کشور سودان و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، عبدالامیر الشمری، وزیر کشور عراق با عنان حامد محمد عمر، وزیر کشور سودان درباره تلاش امنیتی مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم رایزنی کرد.

دو طرف در این دیدار که در مقر وزارت کشور عراق برگزار شد، درباره شماری از پرونده‌ها از جمله بارزترین آنها که تقویت تلاش امنیتی مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم است به ویژه در سایه تجارب گسترده عراق در زمینه مبارزه با داعش، رایزنی کردند.

پرونده مبارزه با مواد مخدر و سازوکارهای ویژه ریشه کن کردن این سم و آفت خطرناک علاوه بر مساله آموزش برای تقویت توانایی های نظامی نیروهای پلیس از دیگر محورهای گفتگوی طرفین بود.

وزیر کشور عراق تاکید کرد که پلیس عراق از منظم ترین نیروها در انجام ماموریت به شمار می‌رود و توانایی های بسیار گسترده ای در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته دارد.

از سوی دیگر وزیر کشور سودان نیز حسن استقبال و میزبانی طرف عراقی را تحسین کرد.

لازم به ذکر است که وزیر کشور سودان روز گذشته طی سفری رسمی و در راس هیئتی بلندپایه وارد عراق شد.