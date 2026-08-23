نخستین طرح پایش انتشار گاز متان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، تورج رستمی مدیر منطقه یک عملیات انتقال گاز ایران با اشاره به رویکرد منطقه یک عملیات انتقال گاز در حوزه محیط زیست بیان کرد: به‌ همین منظور در چهارچوب طرح اندازه‌گیری و پایش انتشار گاز متانِ شرکت انتقال گاز ایران، پروژه اندازه‌گیری انتشار گاز متان در ایستگاه‌های تقویت فشار گاز و خطوط لوله‌ منطقه یک عملیات انتقال گاز انجام شد.

وی افزود: نتایج این طرح، امکان شناسایی دقیق نقاط دارای نشت، اولویت‌بندی اقدام‌های اصلاحی و پایش مجدد پس از انجام تعمیرات را فراهم کرده و افزون‌بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، در افزایش بهره‌وری و جلوگیری از هدررفت گاز نیز نقش مؤثری خواهد داشت.

مدیر منطقه یک عملیات انتقال گاز ایران ادامه داد: احداث انبار پسماند و احیای پکیج تصفیه فاضلاب ایستگاه اندازه‌گیری صادرات گاز شلمچه، مسقف‌سازی سکوی نگهداری ضایعات در انبار کالای مازاد (سلویچ) اهواز و اجرای سیستم آبیاری قطره‌ای در ستاد اداری از دیگر اقدام‌های شاخص منطقه در حوزه محیط زیست است.

رستمی ایمنی را اولویت نخست در انجام همه فعالیت‌های عملیاتی دانست و گفت: در ماه‌های گذشته عملیات‌ پیگرانی هوشمند خطوط لوله سراسری، تعمیر خط لوله تغذیه نیروگاه خرمشهر ناشی از حملات جنگ تحمیلی سوم، تعمیر حین سرویس ولو ۵۶ اینچ رسیور خط ششم و ولو ۲۰ اینچ خط لوله گتوند و تعمیرات و رفع نشتی درب‌های لانچر و رسیور خط ششم سراسری با رعایت کامل الزام‌های ایمنی انجام شد.

وی افزود: در حوزه پدافند غیرعامل اقدام‌هایی همچون برگزاری مانور سطح A مدیریت بحران و دوره‌های آموزشی فرماندهی مدیریت حادثه برای مدیران و رؤسای واحدها، به‌روزرسانی ارزیابی ریسک‌های امنیتی، تشکیل کمیته تداوم کارکرد (BCP) و برگزاری نشست‌های تخصصی با سایر مناطق عملیاتی برای بررسی چالش‌های شبکه انتقال گاز، از مهم‌ترین اقدام‌ها در این مدت بوده است.

مدیر منطقه یک عملیات انتقال گاز ایران یادآور شد: افزایش تاب‌آوری تأسیسات در برابر مخاطرات طبیعی و تهدیدهای احتمالی، یکی از اولویت‌های اصلی منطقه است و همه پروژه‌های توسعه‌ای با درنظرگرفتن الزام‌های ایمنی و پدافند غیرعامل اجرا می‌شوند.