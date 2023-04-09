بسیج امکانات و نیروهای امدادی برای یافتن اجساد غرق شدگان در بانه

کمال خدری بانه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بالا آمدن سطح آب عملاً دید در زیرآب برای غواصان کاهش یافته و به تبع آن جستجو را با مشکلاتی روبرو کرده است.
وی افزود: امیدواریم با تلاش نیروهای آتشنشانی بانه به همراه غواصانی از دیگر شهرهای استان در کمترین زمان ممکن این عملیات به نتیجه برسد.
فرماندار بانه تصریح کرد: همه امکانات و نیروهای امدادی برای یافتن اجساد این دو جوان بسیج شده است و امیدواریم در سریعترین زمان ممکن به نتیجه برسیم.
روز جمعه طی تماس مردمی با سامانه ۱۲۵ مبنی بر غرقشدن دو نفر در سد عباسآباد، بلافاصله گروه غواص و امداد و نجات آتشنشانی به محل اعزام شدند اما تاکنون اجساد این افراد از آب بیرون نیامده است.
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