مراسم لیالی قدر در جزیره خارگ باشکوه برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود کارگر عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی لیالی قدر، روز جهانی قدس و نماز عید سعید فطر اظهار داشت: تقوا مهمترین دستاورد ماه مبارک رمضان است، این ماه ایستادگی انسان‌ها را در برابر گناهان افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه ظلم و جنایات بی پایان رژیم غاصب اسرائیل امری آشکار و مشهود است، افزود: امام خمینی (ره) آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را روز قدس نامید تا حقیقت این رژیم برای دنیا مشخص شود، حضور در راهپیمایی روز قدس وظیفه همه انسان‌ها و جامعه بشریت است.

امام جمعه خارگ تصریح کرد: با توجه به در پیش بودن شب‌های قدر نیاز است که همه ما برای بهره مندی از فیوضات این شب‌های عظیم بر اساس آیات شریفه قرآنی، روایات ائمه اطهار و توصیه بزرگان در احیای لیالی قدر حضور یابیم.