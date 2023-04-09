به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر یکشنبه در شورای اطلاع رسانی استان گفت: از آن جایی که همه فعالان رسانه‌های خراسان جنوبی در موضوع کلیت نظام و حفظ آرمان‌ها و در خط رهبری بودن و منافع استان با هم تفاهم دارند، باید با همدلی از ابزار قدرتمند رسانه برای امید آفرینی در جامعه استفاده کنند.

وی با بیان اینکه درباره انعکاس ابعاد مختلف حادثه صحرای طبس که معجزه الهی بود تاکنون در کشور کم کاری شده است، گفت: با توجه به فضای بین المللی موجود در جهان، در سطوح ملی و استانی باید بیش از گذشته با بهره گیری از شیوه‌های هنری پیام مناسب را در روز پنج اردیبهشت برای جهان بیان کنیم.

وی با اشاره به اینکه برای انجام هماهنگی‌های لازم در زمینه برگزاری راهپیمایی با شکوه روز قدس باید جلسه‌ای برگزار شود، تصریح کرد: با توجه به عزم و اراده مقام معظم رهبری و رئیس جمهور برای حل مشکلات موجود، شاهد اتفاقات خوبی در سال جاری خواهیم بود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه دشمن از امپراطوری قوی رسانه‌ای به خوبی بهره گرفته است، عنوان داشت: دشمن در جنگ روایت‌ها بیشترین استفاده را برای برجسته کردن نقاط ضعف ما کرده است.

قناعت با تاکید بر اینکه خواستار آن نیستیم که همیشه فضای گل و بلبلی را از وضعیت استان ترسیم کنیم، گفت: در کنار نقاط قوت باید به شکل مناسب به موارد ضعف هم اشاره شود.

وی افزود: نباید عملکرد ما طوری باشد که سبب ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه شود زیرا دشمن با بهره گری از تکنیک تکرار در صدد ایجاد نا امیدی در بین افراد جامعه است.

به گفته وی مقام معظم رهبری همواره در فرمایشات خود بر مردم سازی امور تاکید کرده اند و هر زمانی که انجام کاری را به مردم سپرده ایم، موفق تر بوده ایم.

استاندار با بیان اینکه مباحث اقتصادی و عفاف و حجاب از مهم‌ترین محورهای جنگ ترکیبی دشمن است، گفت: مطالبه درباره رعایت حجاب در جامعه به عنوان مطالبه به حق مردمی باید از پایین به بالا در جامعه مطرح شود و رسانه‌های به جد مردم را در خصوص این مطالبه به حق باید درگیر کنند.

وی با اشاره به اینکه تقابل نابرابری بین حق و باطل در جهان در حال انجام است، تصریح کرد: در چهار دهه گذشته کارهای خوبی در نقاط مختلف کشور انجام شده است اما با مطلوب فاصله زیادی داریم.

استاندار با اشاره به اینکه اسامی دستگاه‌های که تاکنون پاسخ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان را برای ارزیابی عملکرد نداده اند باید در شورای اداری استان اعلام شود، اظهار کرد: این موضوع باید در ارزشیابی سالیانه دستگاه‌های مورد نظر لحاظ شود.

قناعت با طرح این سوال که دستگاه‌های اجرای استان چگونه قادر نیستند که طلب چند میلیونی رسانه‌ها را پرداخت کنند؟، گفت: پروژه‌های عمرانی استان باید دارای پیوست رسانه‌ای باشند و از ظرفیت تریبون نماز جمعه باید برای امید آفرینی استفاده شود.

وی افزود: رسانه‌ها استان در قالب پویشی باید شکوه جمعیت شرکت کننده در راهپیمایی روز قدس را به خوبی منعکس کنند.

استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: برش صعود عملکرد استانی ۴۵ ساله باید تهیه شود و رسانه‌ها هم با توجه به شیطنت‌های دشمن در خصوص کارگران و فرهنگیان، محتوای لازم را تولید کنند.