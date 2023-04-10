به گزارش خبرنگار مهر، عنایت رضایی پور ظهر دوشنبه در جلسه عفاف و حجاب شهرستان آستارا اظهار کرد: از تاریخ شنبه، ۲۶ فروردین ماه سال جاری در چارچوب حفظ ارزش‌ها، صیانت از حریم خانواده و تقویت سلامت روانی جامعه از معدود کسانی که با بی توجهی، سیمای اخلاقی جامعه را مخدوش می‌سازند، بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

فرماندار آستارا ضمن اشاره به اعمال قانون بدحجابان در شهرستان افزود: در این راستا برخورد خشن نداریم و در ابتدا تبیین و تذکر و سپس در صورت تکرار اعمال قانون نیز خواهند شد.

وی افزود: مدیران اماکن و صنوف مختلف نیز با تعامل، نظارت بر رعایت هنجارهای جامعه توسط متصدیان صنوف را با جدیت اعمال کنند.

رضایی پور خواستار همکاری و همیاری شهروندان با خادمان خود در پلیس شد و گفت: افزایش نظارت اجتماعی برای مقابله با بد حجابی در شهرستان مرزی آستارا از تاریخ اشاره شده عملیاتی خواهد شد.

فرماندار آستارا با اشاره به اینکه متأسفانه مدتی است برخی از شهروندان و یا گردشگران در فضای عمومی شهر آستارا، اهتمام لازم به رعایت معیارهای اسلامی در موضوع پوشش را ندارند، عنوان کرد: این مسئله جایگاه فرهنگی این شهرستان شهید پرور استان گیلان را دچار آسیب ساخته، تا جایی که رسیدگی به این وضعیت به یکی از مطالبات جدی روحانیت، مسئولان و اقشار مختلف مردم آستارا تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه حجاب یک قانون و فرهنگ در جمهوری اسلامی ایران است و اگر اجرا نشود جرم است، افزود: آستارا یک شهرستان گردشگر پذیر و ساحلی کشور است و قطعاً با آغاز فصل گرما شاهد حضور بیشمار گردشگران در این شهرستان مرزی خواهیم بود.

اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در دستور کار قرار گیرد

فرماندار آستارا با بیان اینکه در سواحل و تفرجگاه‌های شهرستان باید اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در دستور کار قرار گیرد ادامه داد: سپاه، نیروی انتظامی، ادارات و نهادهای فرهنگی در سطح شهرستان با تعامل و همکاری با یکدیگر با هرگونه کشف حجاب و پدیده بی حجابی بر اساس قانون مقابله کنند.

رضایی پور خواستار تشکیل شورای فرهنگی ادارات در زمینه عفاف و حجاب شد و گفت: فضاسازی محتوایی و فرهنگی با نگاه ایجابی در زمینه عفاف و حجاب در سطح شهرستان باید انجام شود و در این رابطه ادارات هدف با جامعه هدف گسترده در زمینه عفاف و حجاب فعال باشند.

فرماندار آستارا با بیان اینکه عدم ارائه خدمات از سوی دستگاه‌های اجرایی و صنوف به افراد بی حجاب در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: رعایت پوشش اسلامی در فضاهای اداری، بانک‌ها، بیمارستان، دانشگاه‌ها، هتل‌ها، تفرجگاه‌ها و اماکن خرید و فروش الزامی است و قانون برای برخورد با بدحجابی و بی حجابی صراحت کامل دارد و در این رابطه مدیران دستگاه‌های اجرایی علاوه بر توجه به صراحت قانون، به انجام این مصوبه نیز اهتمام داشته باشند.

وی اضافه کرد: با مروجین بدحجابی در فضای مجازی شهرستان قطعاً برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.