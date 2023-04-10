ایجاد ۱۱ پروژه ورزشی در گچساران/ ۳ چمن مصنوعی افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عین الله دهقان در جلسه شورای عمرانی شهرستان گچساران گفت: ۱۱ پروژه فعال و غیر فعال در شهرستان گچساران از محل اعتبارات وزارت نفت و استانی در حوزه ورزش و جوانان استان وجود دارد.

وی ابراز داشت: چمن‌های مصنوعی روستای دیل، آبچیرک و جهاد آباد از محل اعتبارات استانی و وزارت نفت در دست احداث بوده و تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ افتتاح می‌شوند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها را ۶۵ درصد دانست و گفت: در صورت تخصیص اعتبارات لازم سه پروژه یاد شده تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ افتتاح و تحویل جامعه ورزش استان می‌شود.

دهقان گفت: همچنین پروژه استخر شنای بانوان گچساران از محل اعتبارات وزارت نفت با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد در دست احداث است و برای تکمیل و افتتاح آن به ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی افزود: پروژه پایگاه قهرمانی نیز از محل اعتبارات استانی با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست احداث است و افتتاح آن نیازمند ۱۰ میلیارد تومان اعتبار است.