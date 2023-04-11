به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد مراسم قرعه کشی جام ملت‌های ۲۰۲۳ فوتبال آسیا روز ۱۱ ماه می (۲۴ اردیبهشت) در قطر برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۱۴ آغاز خواهد شد.

تیم ملی فوتبال ایران به همراه ژاپن، عربستان، کره جنوبی، استرالیا و قطر در سید اول این رقابتها قرار دارد. جام ملت‌های آسیا اوایل سال ۲۰۲۴ با حضور ۲۴ تیم در کشور قطر برگزار خواهد شد.

قطر در واقع جایگزین کشور چین شد که از میزبانی جام ملت‌های آسیا به خاطر کرونا انصراف داد.

در دوره قبلی این رقابتها در سال ۲۰۱۹ که به میزبانی امارات برگزار شد، کشور قطر به عنوان قهرمانی رسید.