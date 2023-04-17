مهرواره هوای نو برای همه ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دومین مهرواره هوای نو با حضور حجت الاسلام مجید باباخانی رئیس سازمان هیأت و تشکلهای دینی در مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر برگزار شد.
در ابتدای این نشست، حجت الاسلام باباخانی با اشاره به جایگاه هیأت عنوان کرد: مجموعه سازمان هیأت و تشکلهای دینی با هدف جایگاهی که هیأت در جریان حاکمیتی دارد تأسیس شد. جریان هیأت به عنوان یکی از بخشهای فرهنگی کشور محسوب میشود و اموری دارد که نیازمند تسهیلگری از سوی مجموعه حاکمیت کشور است تا جریان هیأت بتواند با قوت بیشتر تأثیر فرهنگی خود را در کشور داشته باشد.
وی افزود: یکی از اموری که مجموعه سازمان هیأت به عنوان یکی از بهترین روشها برای راهبری و سیاست گذاری و همچنین برای کمک به جریان هیأت در کشور دنبال میکند استفاده از ظرفیت و مدلهایی از جمله جشنوارهها است. بر همین اساس به کمک جمعی از فرهیختگان هیأت مجموعه مهرواره هوای نو به عنوان یک رویداد ملی و کلان هیأتهای سطح کشور طراحی شد.
رئیس سازمان هیأت و تشکلهای دینی با بیان اینکه سال گذشته دوره اول مهرواره هوای نو برگزار شد گفت: ظرفیتهایی که جشنوارهها در یک سری مدلها و معیارها دارند و در راستای همان ملاکها و معیارهای مخاطب اقدامات و برنامههایی ارائه میشود همان مدل در مهرواره هوای نو نیز انجام میشود بر همین اساس امسال شاهد برگزاری دومین دوره برگزاری مهرواره هوای نو خواهیم بود.
باباخانی ادامه داد: اساساً جشنوارهها زمانی میتوانند تأثیر گذار باشند که استمرار آنها حفظ شود؛ بنابراین استمرار مهرواره هوای نو یکی از سیاستهای سازمان هیأت به شمار میرود البته بنای ما به این است که مجموعه هوای نو به عنوان یک مجموعه مردمی باقی بماند و فعالان فرهنگی در عرصه هیأت به صورت مستقل و پویا بتوانند آن را دنبال کنند اما لازم است در سالهای ابتدایی حاکمیت مهرواره هوای نو را حمایت کند.
در ادامه وحید ملتجی دبیر دوم مهرواره هوای نو گفت: این دومین مهرواره هوای نو است که برگزار میشود سال گذشته ۵ هزار هیأت در مهرواره هوای نو شرکت کردند و قریب ۳۰ هزار رشته هیأت مورد داوری قرار گرفت و در ۲۴ اردیبهشت سال گذشته در تالار وحدت مراسم اختتامیه برگزار شد.
دبیر دوم مهرواره هوای نو عنوان کرد: هوای نو بسیار نو پا است در عین حال گستردگی و عمق بسیاری دارد در دومین دوره برگزاری مهرواره هوای نو دو هدف و چهار سیاست دنبال میشود که بسیار مهم است. این اهداف شامل دو رکن میشود که عبارت است از کمک به ارتقا، سطح نگرش و نگاه و رویکرد هیأت در مواجه با عموم مردم به گونهای که همه ایرانیها با سلایق مختلف مخاطب هیأت باشند و دیگر تلاش برای تغییر نگاه عموم مردم به هیأت به واسطه تغییر تصویری که رسانهها از هیأت ارائه میدهند، به گونهای که هیأت محصور در زمان خاص مناسبتی و یا سبکهای خاص عزاداری نباشد.
وی ادامه داد: سیاستهای اجرایی دومین مهرواره هوای نو ۱۴۰۲ که در تمامی بخشها و پروژههای اصلی باید اعمال شود شامل، نخست نقش و حضور جایگاه بانوان در عرصه هیأت به عنوان رویکرد پررنگ این دوره مورد توجه قرار خواهد گرفت، دوم «هیأت کانون جهاد تبیین است» در همه اجزا اجرایی و محتوایی مهرواره این مفهوم رنگ اجرا به خود میگیرد، سوم مشارکت و تعامل با دیگر نهادهای مردمی و حاکمیتی برای تقویت مهرواره در دستور کار است و در نهایت اینکه مهرواره هوای نو برای همه ایران است و فقط محصور در تهران نمیشود لذا اطلاع رسانی، انتخابها و نوع مواجهه ما با مساله هیأت تلاش میشود همه ایران دیده شود.
در ادامه حجت الاسلام سید محمدصادقی آرمان مدیر بخش تولید هیأت به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: تولیدات هیأت ۳ محور اصلی دارد در محور تولیدات هیأت یک سری نیازهای محتوایی و معارفی مهم است و باید به آن نگاه جدی داشته باشیم. این محور در رشته کتاب و سایر مکتوبات آورده شده سعی کردیم عناوین همپوشانی داشته باشد. محور دوم تولید محصولات هیئت است هیئتها ابزار و محصولات تربیتی و فرهنگی تولید میکنند در این زمینه چند رشته داریم که شامل تولیدات هیأت، فضاسازی هیأت، محیط هیأت و… میشود. تولیدات کاربردی را نیز دارم که شامل وسایل جانبی هیأت است. تولیدات رسانهای شامل تبلیغات صوتی و تصویری و بازی و سرگرمی و نرم افزارهای تلفن همراه و برنامههای کاربردی را شامل میشود. محور سوم تولیدات برای هیأت است دو محوری بیان شده توسط اعضا صورت میپذیرد اما محور سوم بیرون از هیأت طراحی و در اختیار هیأت قرار میگیرد.
در ادامه رحیم آبفروش مدیر پخش نهادهای هیأت گفت: جامعه ایرانی تجربه ارتباط با هیأت را داشته است به گونهای که یا خادم یا مخاطب هیأت بوده است بر همین اساس در مهرواره تلاش میشود تا گنج ذیقیمتی که گذشتگان آن را پایه گذاری کردند را امروز به خوبی استخراج و در نهایت به درستی به نمایش گذاشته شود.
مدیر پخش نهادهای هیأت با بیان اینکه نهاد هیأت دارای اهمیت ویژه او است، ابراز کرد: نهاد هیأت نهادی مهم است که نگاه متفاوتی به هیأت دارد. نگاه کردن به هیأت به عنوان نهاد اجتماعی نگاه جدید است هیأت ظرفیتی است که مردم فرصت در آن فرصت انجام کارهای خیر و خوب را پیدا میکنند، هیأت مامنی امن برای همه مردم بوده که با محوریت ثقلین برای اهدافی که میتوانند نقش آفرینی میکنند اگر هیأتها را بستری برای کنشگری بدانیم یک قدم برای الگوی حکمرانی مردمی نزدیک شده ایم.
وی با اشاره به اینکه امسال نهاد هیأت سه محور دارد گفت: در این سه محور برخی رشتهها نوپا و حتی برخی به صورت ویژه دیده شده است که شامل محور اصلی هیأت، محور ویژه هیأت و محور جمعی هیأت میشود.
در ادامه سیدابوالحسن حسینی مدیر بخش ارکان هیئت گفت: امسال در مهرواره هوای نو چهار بخش در نظر گرفته شده که یکی از بخشها ارکان هیئت است اگر هیأت بخواهد به نهاد اجتماعی تبدیل شود نباید تنها به یک رکن آن توجه و نسبت به دیگر ارکان آن بی توجهی صورت بگیرد. در بخش ارکان معتقدیم هیأت ۴ رکن اصلی دارد که شامل سخنران، ستایشگر، شاعر و مدیر هیئت میشود این ارکان در کنار هم هیئت را به نهاد همافزا تبدیل میکند. بنابراین امسال ۱۱ رشته داریم در دو محور اول ۴ رشته در محور سوم دو رشته و در محور آخر یک رشته در نظر گرفته شده است.
در ادامه عاطفه سعیدی نژاد، مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی گفت: یکی از سیاستهای مهرواره جدی گرفتن فضای بانوان است، صرفاً از باب حس و حال عمومی جامعه، این فضا جدی گرفته نشده بلکه تعالیم اسلام زن را کانون و چشمه زندگی میداند و اگر به دنبال شکل گیری تمدن توحیدی انقلابی هستیم ساخت نرم افزار کاری زنانه است. امروز در انقلاب اسلامی نیاز داریم ظرفیت اثرگذار زنانه را جدی بگیریم. نگاه مکتبی ما که مبتنی بر قرآن و اولیا الله است و هیأت برمدار اولیا الله قرار دارد به نوعی همین نگاه مکتبی اسلام به زن بود که نگاه جهالت گونه به زن را به ریحانه بودن تغییر داد و زن را از کالا به الگوی رهبری پیشرفت تبدیل کرد همانطور که امام خمینی فرمودند اگر حضور زنان در پیروزی انقلاب در راهپیماییها نبود انقلاب پیروز نمیشد.
سعیدی نژاد ادامه داد: امروز انقلاب در رسیدن به اهداف باید نقش زنان را بازآفرینی کند هیأت به عنوان جمع مومنانه که میتواند با هم همراه شوند فرصتی برای بروز استعدادهای زنان است. این ظرفیت همچنان وجود داشته اما به خوبی روایت نشده بر همین اساس بنا داریم ظرفیت برای بازنمایی ظرفیت بانوان در پیشرفت خود و جامعه
نیاز به معرفی دیده شدن الگوها داریم. مهرواره نوپاست و کار در حوزه زنان مسیر طولانی دارد محور سخنران بانو محور به صورت ویژه در مهرواره تعریف شده است تا به ظرفیت بانوان سخنران در هیئت و مجالس پرداخته شود. امروز در جهاد تبیین مهمترین عنصر بانوان هستند که باید عرصه برای نقش پذیری فراهم شود.
در پایان سیدحمیدرضا همراه خاطرنشان کرد: فراخوان دومین مهرواره هوای نو آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ادامه دارد علاقمندان میتوانند برای ثبت نام به سایت هوای نو مراجعه و در رشتههای مختلف اقدام به نام نویسی و ارسال اثر کنند.
نظر شما