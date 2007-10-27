عشایر خراسان رضوی کوچ پاییزه خود را آغاز کردند

علی اکبر معمار زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: کوچ پاییزه عشایر شمالی استان از ییلاقات و میان بندها به سمت مناطق قشلاقی استان گلستان شروع شده است.

مدیر کل امور عشایری خراسان رضوی تصریح کرد: عشایر شمال غرب استان در قالب چهار طایفه منشعب از ایل زعفرانلو با 300 خانوار و 55 هزار راس دام در نخستین مرحله کوچ می کنند.

معمار زاده خاطرنشان کرد: این عشایر پس از طی 375 کیلومتر و عبور از شهرستان های فاروج، شیروان، بجنورد، مان و سملقان و ایل راه های شلمی و خشتلی وارد استان گلستان و منطقه قشلاقی مراوه تپه خواهند شد.

وی اظهار داشت: با استقرار عشایر در این مناطق دفتر نمایندگی این اداره کل به منظور ارائه خدمات لازم و رسیدگی به مشکلات عشایر و استقرار تانکرهای آبرسانی فعالیت خود را به مدت پنج ماه آغاز خواهد کرد.

مدیر کل امور عشایری خراسان رضوی در پایان گفت: بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با دستگاه های اجرایی در طول مسیر کوچ عشایر، آموزش و پرورش، دامپزشکی، بهداشت و درمان و نیروی انتظامی برای خدمات رسانی و تامین امنیت همراه عشایر خواهند بود.