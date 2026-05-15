۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

برخورد کامیون با گله دام عشایر در چهل‌حصار/ بیش از ۳۰ رأس تلف شد

بجنورد- بر اثر بی‌احتیاطی راننده خاور ایسوزو در محور زرق‌آباد به چهل‌حصار، بیش از ۳۰ رأس دام عشایر زخمی یا تلف شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل امور عشایر خراسان شمالی، در محور زرق‌آباد به چهل‌حصار، یک دستگاه خاور ایسوزو با گله دام عشایر در حال کوچ برخورد کرد.

در این حادثه، بیش از ۳۰ رأس دام زخمی یا تلف شدند.

بررسی‌های کارشناسان راهنمایی و رانندگی نشان داد، عدم توجه راننده به جلو علت اصلی وقوع سانحه بوده و خودروی یادشده مقصر شناخته شده است.

این حادثه خسارات مالی و احساسی قابل‌توجهی برای عشایر منطقه به همراه داشت.

اداره‌کل امور عشایر خراسان شمالی از عشایر درخواست کرد: ضمن بیمه کردن دام خود، در هنگام عبور از مسیرهای جاده‌ای نکات ایمنی را رعایت کرده و زمان عبور را با هماهنگی نیروهای راه و پلیس منطقه انجام دهند.

کد مطلب 6830774

