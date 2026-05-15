به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ادارهکل امور عشایر خراسان شمالی، در محور زرقآباد به چهلحصار، یک دستگاه خاور ایسوزو با گله دام عشایر در حال کوچ برخورد کرد.
در این حادثه، بیش از ۳۰ رأس دام زخمی یا تلف شدند.
بررسیهای کارشناسان راهنمایی و رانندگی نشان داد، عدم توجه راننده به جلو علت اصلی وقوع سانحه بوده و خودروی یادشده مقصر شناخته شده است.
این حادثه خسارات مالی و احساسی قابلتوجهی برای عشایر منطقه به همراه داشت.
ادارهکل امور عشایر خراسان شمالی از عشایر درخواست کرد: ضمن بیمه کردن دام خود، در هنگام عبور از مسیرهای جادهای نکات ایمنی را رعایت کرده و زمان عبور را با هماهنگی نیروهای راه و پلیس منطقه انجام دهند.
