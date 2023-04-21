دولت مدیران سفارشی و پروازی را از خوزستان کنار بگذارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر چمران با تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر اظهار کرد: هر عید فطری، برای انسان مسلمان مؤمن، می‌تواند یک روز عید حقیقی باشد. عید سعید فطر روز شروع دوباره زندگی معنوی و روحی است؛ مثل بهار برای گیاهان و درختان. نماز روز عید فطر شکرانه نعمت الهی در ماه مبارک رمضان است.

خطیب جمعه شهر چمران در ادامه با اشاره به سفر قریب‌الوقوع رئیس جمهور به استان خوزستان، عنوان کرد: رئیس جمهور در همان ایام تبلیغات اعلام کرده بودند که نگاه ویژه‌ای به استان خوزستان خواهند داشت و اعلام شد که استانداری خوزستان ویژه خواهد بود. اما متأسفانه تا به امروز از این ویژه بودن استان خوزستان چیزی عائد مردم نشده، البته این موضوع به معنای این نیست که کاری انجام نشده و نباید بی‌انصافی کنیم.

عبادی ادامه داد: اما رئیس جمهور باید بدانند هنوز انتظارات مردم استان خوزستان از دولت انقلابی وی محقق نشده و مردم استان خوزستان به این دولت مردمی امید دارند، چرا که رئیس جمهور را فردی مؤمن، دلسوز، مردمی و دغدغه‌مند می‌دانند و الحمدلله همه مردم شاهد هستند که وی در میدان کار جهادی تلاش می‌کنند.

وی بیان کرد: الحمدلله شاهد هستیم که استاندار خوزستان نیز به صورت شبانه‌روزی پیگیر مشکلات و مسائل مهم استان خوزستان است که جا دارد از وی هم تقدیر و تشکر کنیم.

امام جمعه شهر چمران متذکر شد: متأسفانه از سفر اول رئیس‌جمهور به علت نبود برنامه‌ریزی دقیق چیز خاصی در استان شاهد نبودیم و می‌شود گفت که استان خوزستان نسبت به سایر استان‌ها عقب افتاده که انتظار می‌رود در این سفر عقب‌ماندگی‌های موجود جبران شود.

عبادی تصریح کرد: در این سفر باید با هم‌اندیشی با دلسوزان و نخبگان استان چند اولویت مشخص شود و بر اساس این اولویت‌ها کار را به پیش برد. همه تصمیم‌گیران برای استان باید تحقیق کنند چرا استان خوزستان با این همه ظرفیت مادی و معنوی و این همه ثروت و امکانات این چنین دارای عقب‌ماندگی است و این همه نارضایتی و گله‌مندی در بین مردم وجود دارد؟

وی تأکید کرد: تا علت عقب‌ماندگی‌ها و محرومیت‌های استان مشخص و علاج نشود هر کاری که صورت بگیرد ما را به نتیجه مطلوب نخواهد رساند. استان خوزستان قلب تپنده اقتصاد ایران اسلامی است و این همه فقر و محرومیت زیبنده این استان نیست و مردم استان خوزستان امیدوارند مدیران ناکارآمد، سفارشی و پروازی از استان کنار گذاشته شوند و میدان برای جوانان مؤمن، انقلابی و کارآمد باز شود.

خطیب جمعه شهر چمران یادآور شد: وضعیت امروز استان خوزستان، مسجدسلیمان به عنوان شهر اولین‌ها، شوش و شوشتر با آن همه قدمت تاریخی، آبادان و خرمشهر قهرمان و بندر ماهشهر با این همه صنایع، در خور شأن و نام آنها نیست و نشانه وجود مدیران نالایق و ناکارآمد است.

عبادی در پایان اضافه کرد: هرگز زیبنده نیست شهرستان بندر ماهشهر به عنوان قطب صنعت پتروشیمی کشور، بیش از ۲۳ هزار بیکار داشته باشد.