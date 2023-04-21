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۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۱:۴۲

عصبانیت شدید روسیه از لندن؛

مدودف: مسکو با امواج هسته ای انگلیس را به اعماق دریا می‌فرستد

مدودف: مسکو با امواج هسته ای انگلیس را به اعماق دریا می‌فرستد

معاون شورای امنیت روسیه با ادبیاتی عجیب، انگلیس را تهدید کرد و گفت که روسیه به‌زودی این «جزیره نمور» را به اعماق دریا خواهد فرستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه با لحنی عجیب، لندن را دشمن همیشگی مسکو توصیف و تهدید کرد و گفت روسیه به‌زودی با امواج هسته‌ای، انگلیس را به اعماق دریا خواهد فرستاد.

مدودف که پیش از این رئیس جمهور روسیه بود، در واکنش به تحریم‌های دولت انگلیس علیه مقامات روس به‌دلیل زندانی کردن ولادیمیر کاراموزا، خبرنگار و سیاستمداری روسی-انگلیسی، به شدت لندن را تهدید کرد.

وی در کانال تلگرامی خود نوشت: انگلیس دشمن ابدی ما بوده، هست و خواهد بود. بهرحال، به‌زودی جزیره گستاخ آنها که به طور منزجرکننده‌ای نمور است، با امواج تازه‌ترین سامانه‌ تسلیحاتی روسیه، به اعماق دریا خواهد رفت.

به نظر می‌رسد، مقصود مدودف از این سامانه، موشک هسته‌ای ۲۰۰تنی روسیه موسوم به «شیطان ۲» باشد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پیش‌تر با تمجید از شیطان ۲ که به طور رسمی «سارمات» خوانده می‌شود، گفته بود که این موشک «کسانی را که در تلاشند تا روسیه را تهدید کنند، سر عقل می‌آورد.»

تحلیلگران نظامی گفته‌اند که این سامانه موشکی اگر در منتهی علیه غربی روسیه مستقر شود، ظرف ۱۳ دقیقه به لندن خواهد رسید.

مدودف همچنین در بخشی دیگر از رجزخوانی‌هایش گفت که انگلیس به قدری «منسوخ» شده که او حتی گاهی اوقات نام ریشی سوناک، نخست وزیر این کشور را هم از یاد می‌برد.

کد مطلب 5760805

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    نظرات

    • داریوش IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
      5 2
      پاسخ
      به امید روزی که شیطان حقیر(انگلیس)از صفحه روزگار محو بشه
    • کیارش GB ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۲
      7 6
      پاسخ
      انگلیس اول زیاد رجزخوانی میکند اما هر گاه موضوع جدی شود قبل از همه دم خود را روی کول گذاشته و فرار میکند.
      • مهدی IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۳
        5 2
        مدودف فکر می کند سر میز شطرنج بازی می کند
      • مح IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
        5 2
        انگلیس شیطان صفت دنیا را اداره میکنه ،کجای کاری
    • جلال IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۲
      9 4
      پاسخ
      انگلیس دشمن همیشگی ملت ما هم بوده و هست
    • مرادی IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۲
      3 3
      پاسخ
      عشق‌منی‌پوتین‌مماشعات‌با‌ابلهان‌وقت‌کشی‌بی‌فایدی‌یکبار‌عمل‌تاابد‌اسوده،،
    • علی تنها IR ۰۷:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۳
      3 1
      پاسخ
      انگلیس اساسا ریشه تمام فساد دراین گسترة کره خاکی هست
    • مهدی IR ۲۲:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۳
      2 2
      پاسخ
      فقط حرف اول بزن بعد بگو انگلیس دیگه نیست تمام شعار همه بلد هستند
    • مهدی IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۳
      5 0
      پاسخ
      آقای مدوف دو صد گفته چو نیم کردار نیست
    • IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
      4 1
      پاسخ
      انگلیس قبل از شلیک موشک اونا منفجر می کنه
    • IR ۲۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
      3 1
      پاسخ
      جرات میخواد ولی شما این شهامت را ندارید
    • IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
      5 2
      پاسخ
      سردمداران روسیه فیلم هندی زیاد نگاه میکنن
    • م IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۷
      2 1
      پاسخ
      حرف مفت زیاد میزنه این جوجه
    • ناشناس IR ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      این انگلیس را نابود کنید تمام این جنگها زیر سره این حرومزادهانگایس است امیدوارم که شعار ندهید عمل کنید

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