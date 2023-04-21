به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه با لحنی عجیب، لندن را دشمن همیشگی مسکو توصیف و تهدید کرد و گفت روسیه بهزودی با امواج هستهای، انگلیس را به اعماق دریا خواهد فرستاد.
مدودف که پیش از این رئیس جمهور روسیه بود، در واکنش به تحریمهای دولت انگلیس علیه مقامات روس بهدلیل زندانی کردن ولادیمیر کاراموزا، خبرنگار و سیاستمداری روسی-انگلیسی، به شدت لندن را تهدید کرد.
وی در کانال تلگرامی خود نوشت: انگلیس دشمن ابدی ما بوده، هست و خواهد بود. بهرحال، بهزودی جزیره گستاخ آنها که به طور منزجرکنندهای نمور است، با امواج تازهترین سامانه تسلیحاتی روسیه، به اعماق دریا خواهد رفت.
به نظر میرسد، مقصود مدودف از این سامانه، موشک هستهای ۲۰۰تنی روسیه موسوم به «شیطان ۲» باشد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پیشتر با تمجید از شیطان ۲ که به طور رسمی «سارمات» خوانده میشود، گفته بود که این موشک «کسانی را که در تلاشند تا روسیه را تهدید کنند، سر عقل میآورد.»
تحلیلگران نظامی گفتهاند که این سامانه موشکی اگر در منتهی علیه غربی روسیه مستقر شود، ظرف ۱۳ دقیقه به لندن خواهد رسید.
مدودف همچنین در بخشی دیگر از رجزخوانیهایش گفت که انگلیس به قدری «منسوخ» شده که او حتی گاهی اوقات نام ریشی سوناک، نخست وزیر این کشور را هم از یاد میبرد.
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