به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های نماز عید فطر در مصلای الغدیر خرم آباد با تبریک تبریک عید سعید فطر، اظهار داشت: روز عید فطر پس از یک ماه بندگی و بهره مندی از شب‌های قدر روز بسیار بزرگی است.

وی گفت: امام علی (ع) در یکی از خطبه‌هایی که روز عید فطر ایراد داشتند فرمودند عید فطر روزی است که نیکوکاران پاداش عبادت و بندگی خود را می‌گیرند و کسانی که بندگی نکردند و عمداً روزه داری نکردند کسانی هستند که در این روز ضرر کردند و آنهایی که بندگی کردند در این روز به ثواب بزرگی رسیدند، در ادامه فرمودند اجتماع شما در این روز همانند اجتماعی است که در روز قیامت می‌کنید.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، بیان داشت: امید است که همه بتوانیم این دسترنج و توشه ماه رمضان را برای بقیه عمر خود نگه داریم، هر عید فطری می‌تواند برای روزه داران شروع دوباره زندگی باشید، هرکس به قدر استعداد و توانایی خود توانسته است از این ماه مبارک بهره برداری کند.

حجت الاسلام شاهرخی، افزود: عید فطر روزی است که زندگی انسان مجدد شروع می‌شود، انبیای الهی و صالحین و صدیقین که به مراتب بلندی از معنویت رسیدند بهترین دستاوردها را در ماه رمضان جمع آوری کردند.

وی افزود: باید به قدری که تلاش کرده ایم بهره‌های معنوی رمضان را حفظ کنیم و اخلاقیات نادرست و تنبلی و کسالت و بدخواهی و بی وفایی سودجویی و ریاکاری و دیگر رذائل اخلاقی را هرچه می‌توانیم از خود دور کنیم، اگر بخواهیم خداوند هم به ما کمک خواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ما ملتی هستیم که در تلاش برای استقلال و اقتدار و ابتکار هستیم، گفت: در تلاشیم به قله‌های مادی و معنوی برسیم و دشمنان موانع بر سر راه ایجاد می‌کنند.

حجت الاسلام شاهرخی با اشاره به شکست آمریکا در منطقه، گفت: دشمنان پول‌ها را خرج می‌کنند ولی نتیجه‌ای که می‌گیرند به جز افسوس و اندوه نیست و مغلوب می‌شوند، بدانیم که دشمن درجه یک ما آمریکای جنایت کار و رژیم صهیونیستی است.

وی تاکید کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران ده‌ها برابر قوی‌تر شده است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه قریب به دو میلیون از یهودی‌های مهاجر که به سرزمین اشغالی آمده اند امروز احساس ناامنی کرده اند و می‌خواهند برگردند، بیان داشت: پیشنهاد ما این است که کشورهایی که دین رژیم اشغالگر را در منطقه ما ایجاد کردند خودشان تا قبل از فروپاشی این رژیم سرزمینی برای اینها مهیا کنند، آن‌هایی که مهاجرت کرده اند پیشنهاد این است که آمریکا خودش سرزمین پهناوری دارد و در همانجا سرزمینی برای یهودی‌های مهاجر اختصاص دهد و حکومتی تأسیس کنند، فرانسه و کانادا و آلمان جای مناسبی هستند.

حجت الاسلام شاهرخی، بیان داشت: آمریکایی‌ها همین میلیون‌ها دلاری که خرج جنگ افروزی می‌کنند را خرج زیرساخت‌ها برای تهیه حکومت برای این اشغالگران کنند.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است از طریق دیپلماسی خارجی این گفتمان در کشورهای اسلامی مطرح شود و در مورد این پیشنهاد کار کارشناسی شود و از طریق مجمع سازمان ملل و کشورهای عربی کمک شود تا راه صلح در منطقه فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان گفت: این رژیم اشغالگر حکومتی که در بر دارنده مسلمانان و یهودی‌ها و مسیحی‌ها هست را در جای دیگری شکل دهد تا منطقه ما صلح و عافیت پیدا کند.