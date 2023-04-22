ریکاردو ساپینتو: پرسپولیس باید نگران همه بازیکنان استقلال باشد

به گزارش خبرنگار مهر، صدمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و هفتم لیگ برتر ساعت 16 روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
ریکاردو ساپینتو در نشست خبری قبل از این دیدار گفت: دربی همیشه یک مسابقه ویژه است. همیشه یک بازی بزرگ برای هر دو تیم و هواداران است. این دربی به خاطر دیدار صدم، یک ویژگی خاص هم دارد. یک ویژگی خاص این بازی این است که هر دو تیم میخواهند برنده باشند و مساوی برای هیچ کدام از تیمها جذاب نیست. تنها هدف ما این است که فردا برنده باشیم.
وی با بیان این که به دنبال پیروزی در این دیدار و رسیدن به عنوان قهرمانی است گفت: پیروز این دیدار به قهرمانی نزدیکتر میشود اما از الان چیزی قطعی نیست. سپاهان صدرنشین و هم امتیاز ما است. قبلا هم گفتهام، سه تیم مدعی قهرمانی بازیهای بسیار مهمی دارند و ما هم بازیهای سختی را پیش رو داریم. به همین دلیل قدم به قدم پیش میرویم و برای کسب سه امتیاز خیلی سخت میجنگیم.
سرمربی تیم فوتبال استقلال با اشاره به قدرت تیمش در واکنش به این پرسش که حریف باید نگران کدام بازیکن شما باشد گفت: پرسپولیس باید نگران همه بازیکنان ما باشد. همینطور که ما خودمان حواسمان به همه بازیکنان تیم حریف است. بازیکنان خوب و باتجربه دارند و ما هم بازیکنان خوبی داریم و در شرایط بسیار خوبی هستیم. امیدوارم بتوانیم این روند را ادامه دهیم با ارائه بازیهای خوب.
وی در مورد مغرور بودن بازیکنانش برای این دیدار گفت: نه اصلا. بازیکنان ما بسیار متمرکز هستند. ما بازی با هوادار را یک هفته پیش فراموش کردیم. در اولین تمرینمان در این هفته تمرکز کردیم و تمام فکر و ذکرمان بازی با پرسپولیس شد. میدانیم دقیقا چه میخواهیم و چه کاری باید انجام دهیم تا بازی را ببریم. فقط روی این دیدار تمرکز کردهایم.
ساپینتو در مورد داور این دیدار هم گفت: فکر میکنم آقای حیدری داور باتجربهای است و کارش را خوب انجام داده است. خیلی جدی و با صلاحیت و شایستگی داوری کرده است. امیدوارم ایشان و تیمش یک داوری خوب، بدون هیچ اشتباهی برای هر دو تیم داشته باشند. ما نمیخواهیم اشتباهی برای ما پیش بیاید.
وی در مورد مطالباتش از باشگاه نیز گفت: ما فقط روی بازی تمرکز داریم. از ماههای قبل فقط روی کار خودمان و بازی بعدیمان تمرکز داشتیم. به این جور مسائل اطراف تیم سعی میکنیم کاری نداشته باشیم. در حال حاضر این ذهنیت و رفتار ماست. در پایان فصل زمان داریم درباره مسائل مختلف صحبت کنیم.
ساپینتو در مورد برنامه هایش برای استفاده از نقاط ضعف حریف گفت: حتما روی این مساله کار کردهایم. همانطور که در همه بازیها این کار را انجام میدهیم. پرسپولیس در بازی قبل مستحق تساوی نبود اما این اتفاق افتاد. بعضی وقتها روی ضربات ایستگاهی این شرایط پیش میآید. ما همیشه جدی کار میکنیم و ما همیشه روی حریفمان مطالعه میکنیم و روی نقاط قوت و ضعفشان کار میکنیم. امیدوارم فردا نتوانند روی ضربات ایستگاهی کاری کنند.
سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد مساوی شدن بازی هم گفت: ما بازی میکنیم تا ببریم. به همه حریفان احترام میگذاریم ولی از هیچ حریفی نمیترسیم، حتی اگر با رئال مادرید بازی کنیم. فردا هم بازی میکنیم تا برنده شویم.
وی در مورد جدایی از استقلال در صورت قهرمان نشدن نیز گفت: من درباره شایعات صحبت نمیکنم. جواب دیگری لازم دارید؟ فقط روی این بازی تمرکز دارم.
ساپینتو در مورد این که از همه ظرفیت ورزشگاه برای حضور تماشاگران استفاده نمی شود گفت: این یک اتفاق بد و حسرت برای هواداران است اما به هر حال اینگونه تصمیم گرفتهاند و ما چیزی نمیتوانیم بگوییم مثل ساعت بازی که ساعت ۱۶ از ۱۷:۳۰ و ۱۸ هوا گرمتر است اما خب این تصمیم را گرفتهاند و ما باید احترام بگذاریم.
سرمربی آبی پوشان در مورد این که آیا تیم برنده دربی می تواند قهرمان لیگ برتر شود گفت: هرچیزی در فوتبال ممکن است.
ساپینتو در پایان در مورد ناامید شدن از قهرمانی در صورت از دست دادن امتیاز در این دیدار گفت: من اینگونه فکر نمیکنم. فقط به بردن فکر میکنم. «اگر» برای من معنی ندارد. من باور دارم که میتوانیم سه امتیاز را کنیم.
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