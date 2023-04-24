افزایش کمک هزینه دانشجویان علوم پزشکی توسط وزارت بهداشت ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم گلمکانی دبیر هیأت امنا، مجامع و شوراهای وزارت بهداشت در نامه‌ای خطاب به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی وابسته به وزارت بهداشت موضوع افزایش کمک هزینه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی آن در سال جاری را ابلاغ کرد.

گلمکانی در این نامه تاکید کرده است: «نظر به سوالات همکاران در خصوص کمک هزینه دانشجویان در سال ۱۴۰۲ به استحضار می‌رساند پیرو هماهنگی با معاونین آموزشی، توسعه مدیریت و منابع، دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت پیشنهاد زیر جهت طرح در جلسات دوره اول هیئت‌های امنا در سال آینده تهیه شده است که قاعدتاً پس از تصویب در جلسات مربوطه قابل اعمال خواهد بود.

لذا چنانچه اعضای هیأت امنای آن مؤسسه نظر موافق دارند به منظور اجتناب از تأخیر پرداخت می‌تواند ملاک عمل از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۲ قرار گیرد:

«با پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان مقاطع و رشته‌های مختلف علوم پزشکی از ابتدای سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل جدول ذیل از محل درآمدهای اختصاصی و با درج در بودجه تفصیلی دانشگاه موافقت می‌شود:

این کمک هزینه به دانشجویان انتقالی داخل کشور نیز تعلق می‌گیرد. این کمک هزینه به دانشجویان انتقالی از خارج کشور تعلق نمی‌گیرد. همچنین دانشجویانی که از دانشگاه یا دانشکده‌های علوم پزشکی مأمور به تحصیل هستند و حقوق دریافت می‌کنند مشمول دریافت این کمک هزینه نمی‌شوند.

کمک هزینه مسکن به دستیاران پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و کارورزان (این ترن‌های) پزشکی و دندانپزشکی شهریه پرداز نیز تعلق می‌گیرد و دانشگاه می‌تواند مبلغ کمک هزینه را به این گروه از دانشجویان مستقیماً پرداخت یا از شهریه آنها کسر کند.

جدول کمک هزینه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی

ردیف گروه دانشجویان مبلغ کمک هزینه ۱ دانشجویان فوق تخصصی پزشکی مجرد ۱۰۰ میلیون ریال ۲ دانشجویان فوق تخصصی پزشکی متاهل ۱۳۰ میلیون ریال ۳ دانشجویان دستیاری پزشکی مجرد ۸۰ میلیون ریال ۴ دانشجویان دستیاری پزشکی متاهل ۱۱۰ میلیون ریال ۵ دانشجویان دستیاری دندانپزشکی مجرد (رشته جراحی فک و صورت) ۸۰ میلیون ریال ۶ دانشجویان دستیاری دندانپزشکی متأهل (رشته جراحی فک و صورت) ۱۱۰ میلیون ریال ۷ دانشجویان دستیاری دندانپزشکی و داروسازی بالینی مجرد ۶۰ میلیون ریال ۸ دانشجویان دستیاری دندانپزشکی و داروسازی بالینی متاهل ۸۵ میلیون ریال ۹ دانشجویان Ph.D در کلیه رشته‌ها مجرد ۵۰ میلیون ریال ۱۰ دانشجویان Ph.D در کلیه رشته‌ها متاهل ۶۰ میلیون ریال ۱۱ دانشجویان کارورزی دندانپزشکی مجرد ۲۰ میلیون ریال ۱۲ دانشجویان کارورزی دندانپزشکی متأهل ۲۵ میلیون ریال ۱۳ دانشجویان کارورزی پزشکی مجرد ۲۵ میلیون ریال ۱۴ دانشجویان کارورزی پزشکی متاهل ۳۵ میلیون ریال

افزایش ۱۰ درصدی کمک هزینه به ازای هر فرزند برای دانشجویان متأهل

همچنین دکتر عباس شیراوژن معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با ارسال نامه دبیر هیأت امنا، مجامع و شوراهای وزارت بهداشت به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکید کرده است: در آخرین جلسه قرارگاه جمعیت ستاد وزارت بهداشت مصوب شده است که به ازای هر فرزند برای دانشجویان متأهل در این گروه ۱۰ درصد افزایش در نظر گرفته شود.