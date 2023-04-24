به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هیچ کس نمیتواند ادعا کند که یک سقف گچی یک اثر هنری است در حالی که سقفهای کشسان نورام به عنوان یک اثر هنری در معماری داخلی شما جلوه خواهند کرد. این سقفها زیبایی بی نظیری به محیط داخلی شما میدهند به طوری که به مهمترین و قابل توجه ترین المان دکوراسیون شما تبدیل میشوند.
سقف کشسان نورام چیست؟
سقفهای کاذب کشسان از دو بخش تشکیل شده اند:
۱.پ روفیل های آلومینیومی پیچ شده دور تا دور سقف که وضیفه نگهداری سقف را دارند.
۲.پ ارچه های پی وی سی به قطر ۰.۲ میلیمتر که سرتاسر سقف گرما دیده و کشیده میشوند. این شیلد های پی وی سی با وجود اینکه قطر بسیار نازکی دارند ولی تا ۲۰۰ کیلوگرم وزن را در هر متر مربع خود تحمل میکنند.
چرا سقف کشسان؟
طراحان و معماران بیشتر و بیشتری در ایران سقف کشسان را به مشتریانی که خانهها یا فضاهای تجاری خود را بازسازی میکنند توصیه میکنند. چرا؟ زیرا سقف کشسان در چند روز قابل نصب است. از دیگر ویژگیهای این سقفها میتوان به:
ضد حریق بودن
مقاوم بودن (تحمل ۲۰۰ کیلوگرم بار در هر متر)
بدون هزینه نگهداری (مانند سقفهای گچی ترک نمیخورند و رنگ خود را از دست نمیدهد)
طول عمر بیش از ۲۰ سال (پوسیده نمیشوند، تغییر شکل و رنگ نمیدهند)
زیبایی و جلوه بی نظیر
ضد رطوبت و پوسیدگی
آکوستیک بودن (صدای محیط را در خود نگه میدارند)
قابل شستشو بودن و … اشاره کرد.
از دیگر ویژگیهای سقف کشسان این است که مانند سایر سقفهای کاذب نیازی نیست که به سقف اصلی دست بزنید. این سقفها دور تا دور دیوار پیچ میشوند.
قیمت سقف کشسان
قیمت سقف کشسان در محدوده ۴۰۰ هزارتومان تا ۲ میلیون تومان است. عواملی مانند زیر سازی، مقدار نورپردازی، شکل هندسی سقف و متراژ سقف بر روی این قیمت گذاری تأثیر میگذارند.
قیمت زیرسازی سقف کشسان
برای نصب هر یک از اکسسوری های سقف مثل هالوژنها، دتکتور ها، لوسترها، اسپرینکلر ها، دریچههای بازدید و … باید پایههایی به منظور نگهداری وزن این اکسسوری ها به سقف اصلی وصل کنید. هریک از این پایهها با میانگین هزینه ۱۰۰ هزارتومان انجام میشود.
انواع سقفهای کشسان نورام
این سقفها در سه مدل طراحی و تولید میشوند.
سقفهای ترنسلوسید نورام
این سقفها به منظور تأمین کلی نور محیط اجرا میشوند. سقفهای ترنسلوسید نازکترین دیفیوزر موجود در جهان است که خیرگی نورهای اس ام دی را میگیرد. این سقفها یکدستترین نور را در هر ابعادی به شما میدهند.
سقف چاپی نورام
هر طرح و عکسی را میتوانید روی سقفهای نورام چاپ کنید. به عنوان مثال این سقفها جایگزین بسیار مناسبی برای پتینه است. سقف شما با کشسان چاپی تبدیل به یک اثر هنری در معماری داخلی شما خواهد شد.
سقفهای لاکر نورام
سقفهای لاکر تفسیر بازتاب در معماری داخلی هستند. از آئینهها از گذشتهها تاکنون در دکوراسیون داخلی استفادههای بسیاری میشود. لاکر تمام محیط شمارو در خود باز تاب میکند. به کمک این بازتاب، محیط شما بزرگتر خواهد شد. در این سقفها میتوانید بیشمار هالوژن، اسپرینکلر، دریچه بازدید، دتکتور، دوربینهای مدار بسته و کریستال نوری استفاده کرد.
کاربردهای هر نوع از سقف کشسان
سقف نورانی ترنسلوسید
این سقفها بسیار مناسب برای فضاهای اداری و فروشگاهی هستند. با استفاده از این سقفها آسمان را مستقیم به فروشگاه یا خانه خود می اورید. اگر از سقفهای ترنسلوسید در ابعاد مناسب (لااقل ۴۰ درصد سقف) استفاده کنید دیگر به هیچ یک از اکسسوری های نورپردازی احتیاج پیدا نخواهید کرد. نور سقفهای ترنسلوسید بسیار نور نرمی هستند. نورپردازی با این سقفها بهترین و طبیعیترین راه ممکن است. سقفهای نورانی را میتوانید تا حداکثر عرض ۵ متر و طول ۵۰ متر کار کنید.
سقفهای چاپی
سقفهای چاپی به تو چشم ترین المان در معماری داخلی شما تبدیل خواهد شد. روی این پارچهها میتوانید هر عکسی را چاپ کنید. سقفهای چاپی را میتوانید به منظور برند سازی و چاپ عکس برند خود و یا برای داشتن یک آسمان آبی زیر سقفتون استفاده کنید. از این پارچههای قابل چاپ همچنین میتوانید به عنوان تابلوهای تبلیغاتی استفاده کنید. این پارچههای قابل چاپ از کیفیت خیلی خوبی برخوردار هستند و بهترین گزینه برای این تابلو ها است.
سقفهای لاکر
این نوع از سقفهای کشسان مثل آیینه بازتاب دارند و تمام المانهای دکوراسیون داخلی شمارو بازتاب میکنند. بازتاب در معماری داخلی به بزرگتر شدن محیط، بیشتر شدن نور محیط و … کمک شایانی میکند.
مراحل سفارش و اجرای سقف کشسان
ابتدا سقف شما توسط کارشناس سقف کشسان اندازه گیری میشود.
پلان سقف شما رسم میشود و برای برسی خدمت شما ارسال میشود.
سقف کشسان در کارخانه تولیدی سقف کشسان برش میخورد و زوار دور آن که هارپون نام دارد به دور سقف اتصال داده میشود.
زیرسازیهای سقف اصلی برای نصب انواع دتکتور، اسپرینکلر، هالوژن، لوستر و … انجام و سپس پروفیلهای آلومینیومی سقف به دیوارهها نصب میشوند.
سقف کشسان توسط هیتر جتی مخصوص گرم میشود و سپس نصب میشود.
دردسرهای سقف کشسان
نقطه ضعف اینگونه از سقفهای کاذب پاره شدن توسط یک جسم تیز است. این درحالی است که ابزارهای نصب اینگونه سقفها اجسام نسبتاً تیزی هستند. بنابر این باید سقف خود را به شرکتی معتبر و با تجربه بسپارید تا از مشکلات هنگام نصب در امان باشید.
اگر دیوارههای پوکی داشته باشید نمیتوانید سقف کشسان را اجرا کنیدو حتماً باید قوطی کشی کنید و همانطور که میدانید قیمت آهن این روزها خیلی بالاست.
باید از نورپردازی مناسب و با کیفیتی استفاده کنید. اگر نور شما بی کیفیت باشد به زودی میسوزد و برای دوباره بازکردن و بستن و تعویض نور سقف باید هزینه قابل توجهی بکنید.
ماندگاری سقفهای نورام
حتی اگر در معرض مستقیم آب و رطوبت مثل حمام باشند پوسیده نمیشوند. این سقفها تا سالیان سال برای شما کار میکنند بدون اینکه کوچکترین تغییری کنند. انواع آلودگی و کثیفی را از این سقفها نیز میتوانید با یک دستمال مرطوب به راحتی پاک کنید. این سقفها به قدری ماندگاری دارند که اکثر شرکتهای تولید کننده تا ۱۰ سال گارانتی میکنند. سقفهای کشسان هیچ گونه نیازی به تعمیر مثل سقفهای گچی پیدا نخواهند کرد. این سقفها به قدری مقاومند که اگر اصولی نصب شوند میتوانند آوارهای سقف اصلی را در هنگام زلزله در خود جمع کنند و حافظ جان شما باشند.
محدودیتهای سقف کشسان نورام
محدودیتهای سقف لاکر
سقفهای کششی در نهایت عرض ۵ متر و طول ۲۰۰ متر تولید میشوند. این سقفها در عرضهای بیشتر از ۵ متر به صورت دو تکه یا بیشتر اجرا میشوند. با قوطی کشی در طول سقف و پیچ کردن پروفیل جداکننده به زیر آن، سقف در دو طرف بدون درز اجرا میشوند.
محدودیتهای سقف ترنسلوسید
سطح این گونه سقفها به علت نورپردازی که در زیر آن اجرا میشود، باید از کف سقف اصلی سقف بتنی یا عرشه فولادی فاصله مناسبی داشته باشد. در صورت نبودن فاصله مناسب (۲۰ سانتی متر به بالا) هزینه نورپردازی بیشتر میشود.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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