مسجد خیر ساز «بهرعنا» در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات ساخت مسجد روستای بهره عنا در شهرستان باشت طی سال ۹۷ آغاز شد.
این مسجد در زیربنای ۳٠٠ متر و مساحت کلی ۸۵٠ متر تکمیل شده است.
امام جمعه شهرستان باشت پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح این مسجد گفت: به همت خیران، امروز شاهد افتتاح مسجد روستای بهره عنا هستیم.
حجت الاسلام امید گنجهای افزود: همچنین تجهیز این مسجد با همکاری بخشهایی مانند وزارت نفت مورد تاکید است.
گنجهای با اشاره به ضرورت تأمین وسایل گرمایشی، سیستمهای صوتی و تصویری و سیستم سرمایشی، گفت: پیگیری از طریق وزارت نفت برای تأمین اعتبار با استفاده از اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی نفت، انجام شود.
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