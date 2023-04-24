به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسینعلی ابن علی درباره کشف ۵ کیلوگرم هروئین در ری اظهارداشت: در راستای مبارزه قاطع و همه جانبه علیه قاچاقچیان و سوداگران مرگ و برخورد ویژه با عوامل و عناصر اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر در این شهرستان، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی با انجام اقدامات پلیسی گسترده دریافتند یکی از فروشندگان حرفه‌ای مواد مخدر که از توزیع کنندگان اصلی و سابقه دار در شهرستان ری است ضمن تهیه محموله‌ی مواد مخدر اقدام به توزیع گسترده مواد مخدر در مناطق مختلف این شهرستان می‌نماید از همین رو فعالیت مجرمانه متهم را تحت رصد قرار دادند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با رصد لحظه به لحظه فعالیت‌های سوژه و با زیر نظر گرفتن محدوده فعالیت وی در روز سی و یکم فروردین ماه امسال نهایتاً مختصات دقیق و مخفیگاه متهم در محدوده بلوار بهار محله حکیمیه شناسایی شد و در ادامه مأموران با هماهنگی مقام قضائی ضمن رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی، موفق شدند در یک عملیات منسجم و هماهنگ متهم را دستگیر و در بازرسی از محل مقدار ۵ کیلو گرم هروئین و یک کیلوگرم مورفین کشف کردند.

سرهنگ ابن علی با اشاره به اینکه متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده، به همراه مواد مکشوفه تحویل مراجع قضائی شد اظهار داشت: از تمامی شهروندان درخواست می‌کنیم با هوشیاری و آگاهی کامل خود را از گرفتار شدن در دام شیطانی اعتیاد بیمه کنند و هر گونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.