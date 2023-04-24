به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی زلفی گل امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به توسعه آموزش عالی، اظهار داشت: در این رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای تحت عنوان ساماندهی آموزش عالی و آمایش آموزش عالی دارد که برای توسعه باید طبق این مصوبه عمل کنیم.

احداث خوابگاه‌های متاهلی برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها

وی عنوان کرد: رشته‌ها و دانشکده‌هایی که در قالب آمایش آموزش عالی و ساماندهی آموزش عالی بگنجد را در راستای عملیاتی شدن آنها گام بر می‌داریم.

وزیر علوم با بیان اینکه در رابطه تأسیس رشته‌های جدید هم مقام معظم رهبری تاکید داشتند که هر گونه ایجاد رشته جدید باید نیاز محور باشد، تصریح کرد: اگر رشته‌های مورد نظر با نیازهای جامعه همخوانی داشته باشد آنها هم در دستور کار قرار خواهیم داد.

زلفی گل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احداث امکانات رفاهی از جمله خوابگاه‌های متاهلی، بیان داشت: بر اساس قانون جهش مسکن مکلف شدیم که تعدادی خوابگاه متاهلی در هر دانشگاه احداث کنیم، برای احداث این خوابگاه‌ها ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌ها و ۱۰ درصد از اعتبارات اختصاص دانشگاه‌ها هزینه می‌شود.

وی تصریح کرد: در جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی تفاهم نامه‌ای را امضا کردیم که بر اساس آن هر دانشگاهی زمین در اختیار قرار دهد و با رایزنی که با بعضی از شرکت‌های ساخت مسکن انجام داده‌ایم، امیدواریم که بتوانیم برای هر دانشگاهی با توجه به امکانات و اعتباراتی که دارند تعداد قابل توجهی خوابگاه متاهلی احداث کنیم.

وزیر علوم تاکید کرد: همچنین برای نخبگانی که در استان به عنوان عضو هیئت علمی هستند هم برنامه ریزی می‌کنیم که در صورتی زمین مناسب وجود داشته باشد، مسکن احداث کنیم و بتوانیم در نگهداشت نخبگان هم گام‌های مؤثری برداریم.

اجرای طرح «امریه فناوری» و «دستیار فناوری»

زلفی گل در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه هر دانشگاهی قوانین و مقررات خودش را دارد، یک آئین نامه انضباطی عمومی هم داریم که در دانشگاه‌ها هر جا لازم باشد آن را ملاک عمل قرار خواهند داد، گفت: با توجه به فرهیختگی و فرزانگی که در جامعه دانشگاهی وجود دارد، استفاده از آن آئین نامه در حداقل خودش لازم خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در راستای توسعه فناوری در کشور در وزارت علوم، معاونت فناوری و نوآوری را تأسیس کردیم، گفت: معاون فناوری و نوآوری هم اقدامات خاصی برای توسعه فناوری انجام داده است.

وزیر علوم گفت: در این راستا اقداماتی نظیر تور فناوری، امریه فناوری، پسا دکتری فناوری، دستیار فناوری و… در نظر گرفته شده که در این رابطه اعتباراتی هم اختصاص پیدا کرده که این افراد با توجه به جایگاه خود در شرکت‌های دانش بنیان حضور پیدا می‌کنند، ضمن کسب تجربه حداقلی درآمد هم خواهند داشت.