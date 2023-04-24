برگزاری همایش«فرهنگیاران نوجوان» و مجمع «شهرداران مدارس» در جهرم

دانیال بهادرانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از سال تحصیلی گذشته مطابق با تفاهم نامه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان و سازمان شهرداری‌ها ودهیاری های کشور، دبیرخانه طرح شهردار مدرسه در دفتر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان جهرم تشکیل شد.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان جهرم افزود: از همان زمان جلسات فشرده‌ای در معاونت پرورشی آموزش و پرورش، شورای شهر و شهرداری جهرم جهت نگارش شیوه نامه و دستورالعمل اجرایی طرح تشکیل و به لطف خدا با همراهی ارگان‌های مذکور، امسال در دومین سال اجرای طرح شاهد تأسیس مجمع شهرداران مدارس شهرستان خواهیم بود.

دبیر طرح شهردار مدرسه جهرم بیان کرد: هدف از اجرای این طرح آشنایی دانش آموزان با فرایند انتخاب شهردار و شورای شهر و ترویج فرهنگ حقوق و تکالیف شهروندی است. و از آنجایی که یکی از وظایف اتحادیه انجمن‌های اسلامی تربیت مدیران آینده است، این طرح یکی از روش‌های کارورزی مدیریت برای دانش آموزان آینده ساز این مرز و بوم خواهد بود.

وی اظهار کرد: دستورالعمل و شیوه نامه طرح شهردار مدرسه به صورت بومی و با مشورت از دست اندکاران امور تربیتی و برای اولین بار به این شیوه در جهرم اتفاق افتاده است و اجرای موفق این طرح می‌تواند تجربه خوبی برای دیگر شهرستان‌ها باشد و امید آن داریم که این طرح در سال تحصیلی آینده با مدیریت اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان، در دیگر شهرستان‌های فارس نیز عملیاتی شود.

بهادرانی درباره عنوان شهردار مدرسه هم گفت: شهردار مدرسه دانش آموزی است که با رأی مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق شورای دانش آموزی) همه دانش آموزان یک مدرسه انتخاب می‌گردد و تمامی وظایفی را که شهردار در شهر واقعی خود بر عهده دارد، شهردار مدرسه در شهر کوچک خود یعنی مدرسه همان وظایف را به شکل محدودتر و مطابق یک شیوه نامه بر عهده خواهد داشت.

وی درباره مجمع شهرداران مدارس عنوان کرد: با توجه به این موضوع که شهردار مدرسه منتخب دانش آموزان آن مدرسه است و به منظور استفاده هرچه بهتر از ظرفیت نوجوانان مقرر گردید تمامی شهرداران مدارس شهرستان به صورت فصلی گرد هم جمع شوند و به عنوان بازوی مشورتی، مجمع مشاوران نوجوان شهرستان را نیز تشکیل دهند.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان جهرم درباره برگزاری «همایش فرهنگیاران نوجوان شهر جهرم» عنوان کرد: همانگونه که میدانیم بهترین دوره سنی برای فرهنگ سازی سنین نوجوانی است، لذا به مناسبت هفته شوراها و با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری جهرم بنا داریم اولین جلسه مجمع شهرداران مدارس را ذیل این همایش فرهنگی برگزار نمائیم. در این همایش که مسئولین انجمن‌های اسلامی مدارس نیز حضور خواهند داشت. دانش آموزان ضمن آشنایی با مسائل مرتبط با فرهنگ شهری با مسئولین شهرستان به گپ و گفت خواهند نشست و امید آن داریم که ارتباط بدون پرده و شفاف بین نوجوانان و مسئولین شهرستان هم به ایجاد روحیه مشارکت اجتماعی و مسئولین پذیری در دانش آموزان کمک کند و از طرفی دیگر، پتانسیل کشف نشده مشورتی و مشارکتی دانش آموزان به پیشرفت هرچه بهتر شهر عزیزمان جهرم و سرفرازی سرزمین عزیزمان ایران کمک کند.

دبیر همایش فرهنگیاران نوجوان جهرم گفت: این همایش با دبیری اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان جهرم و با همراهی شورای اسلامی و شهرداری جهرم و معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش جهرم در روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه با حضور شهرداران مدارس و مسئولین انجمن‌های اسلامی دانش آموزان جهرم برگزار خواهد گردید.

وی اضافه کرد: از دو استاد تربیتی مطرح استان یعنی جناب آقای شادباش معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس و جناب آقای حجت الاسلام زارع گندم مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان فارس جهت سخنرانی در این همایش دعوت به عمل آمده است.