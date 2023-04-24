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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۶:۱۹

در ۲۴ ساعت گذشته اتفاق افتاد؛

ثبت یک فوتی در کرمانشاه براثر ابتلا به کرونا

ثبت یک فوتی در کرمانشاه براثر ابتلا به کرونا

کرمانشاه- سخنگوی ستاد مدیریت کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ثبت یک فوتی در کرمانشاه براثر ابتلا به کرونا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد بهرامیان بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم‌اکنون هشت بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

وی افزود: همچنین سه نفر در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی بستری است که حال ۲ نفر از آنها وخیم است.

سخنگوی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در شبانه روز گذشته یک نفر بر اثر ابتلاء به کرونا جان خود را از دست داده است.

بهرامیان گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون سه هزار و ۲۴۲ نفر است.

کد مطلب 5762352

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