ثبت یک فوتی در کرمانشاه براثر ابتلا به کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، حامد بهرامیان بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم‌اکنون هشت بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

وی افزود: همچنین سه نفر در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی بستری است که حال ۲ نفر از آنها وخیم است.

سخنگوی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در شبانه روز گذشته یک نفر بر اثر ابتلاء به کرونا جان خود را از دست داده است.

بهرامیان گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون سه هزار و ۲۴۲ نفر است.