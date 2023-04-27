انهدام یک باند اسکیمر در غرب تهران/۱۲۰۰ کارت بانکی کشف شد

سرهنگ سید نظام موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر از اندام باند کپی کننده کارت‌های بانکی در غرب استان تهران خبر داد و افزود: این باند با کپی کردن کارت بانکی افراد اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آن‌ها می‌کرد.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران در تشریح جزئیات این خبر گفت: با مراجعه تعداد کثیری از مالباختگان شهریار در خصوص برداشت غیرمجاز از حسابشان علیرغم همراه داشتن کارت بانکی کارشناسان پلیس فتا وارد موضوع شده و به طور دقیق این مورد را بررسی کردند و به یک دکه در یکی از شهرستان‌های غرب استان تهران رسیدند.

وی اضافه کرد: با کارگر دکه مصاحبه کردیم و وی اظهار کرد که با شخصی در سایت دیوار آشنا شده بوده که اقدام به اجاره دادن دستگاه اسکیمر می‌کرد، از این باند اسکیمر یک قبضه سلاح کلت کمری، دو تا پلاک سرقتی برای پولشویی، یک هزار و ۲۰۰ کارت اسکن شده و… کشف شد.

موسوی گفت: برآورد ما این است، که بیش از دو الی سه هزار کارت توسط این باند کپی شده و چهار الی پنج نفر به عنوان پولشو در این باند فعالیت می‌کردند، فقط بیش از ۴۰۰ کارت از یک دکه در پاسداران تهران کپی شده است.

وی افزود: تحقیقات در خصوص این پرونده همچنان ادامه دارد.