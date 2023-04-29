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۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۳:۳۱

نقل و انتقالات لیگ برتر فوتسال؛

تور باشگاه گیتی‌پسند روی شاگردان شمسایی/یک ملی پوش دیگر در اصفهان

تور باشگاه گیتی‌پسند روی شاگردان شمسایی/یک ملی پوش دیگر در اصفهان

تیم فوتسال گیتی پسند تعداد خریدهای جدید و ملی پوش خود را در نقل و انتقالات تابستانی به سه نفر افزایش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال گیتی پسند در ادامه فعالیت‌های خود در بازار نقل و انتقالات تابستانی بهداد شیخ احمدی را به خدمت گرفت و قراردادی یک ساله با این بازیکن امضا کرد.

شیخ احمدی که یکی از بازیکنان جدید تیم ملی فوتسال ایران با هدایت وحید شمسایی هم محسوب می‌شود، در بازی اخیر مقابل ازبکستان دو بار برای ایران گلزنی کرد.

این بازیکن که فصل آینده زیر نظر محمد کشاورز کار خواهد کرد، در تیم‌های شهروند ساری و آنا صنعت قم سابقه بازی دارد.

شیخ احمدی چهارمین بازیکنی بود که باشگاه گیتی پسند امروز جذب او را رسانه‌ای کرد. پیش از او، محمدرضا سنگ سفیدی بازیکن پیشین تیم ملی ایران در کنار بهمن جعفری دیگر ملی پوش کشورمان و همچنین امیرحسین داودی به گیتی پسند پیوسته بودند.

با شیخ احمدی، تعداد خریدهای نایب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر فوتسال ایران به پنج بازیکن رسید.

مهدی کریمی، محمدحسین درخشان و مسعود یوسف بازیکنانی هستند که قراردادشان را با گیتی پسند تمدید کرده‌اند. نفرات جدید این تیم هم عبارتند از: مسعود محمدی، محمدرضا سنگ سفیدی، بهمن جعفری، امیرحسین داودی و بهداد شیخ احمدی.

مسعود محمدی یکی از دروازه بان های اصلی تیم ملی فوتسال محسوب می‌شود و امیرحسین داودی هم سابقه دعوت به تیم جوانان ایران را دارد.

کد مطلب 5766342

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