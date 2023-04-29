مدارس استثنایی البرز را با نگاه حمایتی و توسعه ببینیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی حجرگشت بعد از ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس آموزش و پرورش استثنایی البرز اظهار کرد: مدارس استثنایی استان را با نگاه حمایتی و توسعه ببینیم، چراکه این دانش‌آموزان به خدمات ویژه‌ای نیاز دارند.

وی افزود: معلولیت محدودیت نیست لذا برای شکوفایی استعدادهای این دانش آموزان باید بکوشیم تا سطح مهارت و توانمندی آنان با حمایت خیرین و اعتبارات دولتی ارتقا یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز بیان کرد: اراده این دانش آموزان برای رسیدن به اهداف متعالی بسیار قوی است و نباید هیچگاه این دانش آموزان مأیوس شوند و از حقوق اجتماعی بی بهره بمانند.

وی تصریح کرد: عشق و علاقه مدیران و پرسنل این مجموعه به دانش آموزان در مدارس استثنایی از جمله در البرز مثال‌زدنی است و به ما انرژی بیشتری می‌دهد که بتوانیم از دانش آموزان مدارس استثنایی استان بیشتر حمایت کنیم.

حجرگشت در ادامه به موضوع مهم سنجش نوآموزان در البرز پرداخت و یادآور شد: همزمان با سراسر پایگاه‌های سنجش عمومی و تخصصی برای نوآموزان ورود به پایه اول ابتدایی و پیش دبستانی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در این استان راه اندازی شد تا ۵۰ هزار کلاس اولی و ۱۰ هزار پیش دبستانی در این مراکز سنجش شوند.

وی ادامه داد: نظارت بر چگونگی فرآیند کاری این مراکز از نکات مهمی است که باید از سوی اداره آموزش و پرورش استثنایی البرز مورد توجه قرار گیرد تا در زمان تعیین شده کار سنجش نوآموزان و پیش دبستانی با رضایتمندی خانواده‌ها انجام شود.

وی عنوان کرد: فعالیت‌های کاری و تعداد مدارس استثنایی در حوزه آموزش و پرورش استثنایی استان البرز می‌بایست ارتقا پیدا کند تا دامنه خدمات به این دانش آموزان گسترش یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز تاکید کرد: در مدارس استثنایی البرز می‌بایست به مهارت آموزی و توانمند سازی جامعه هدف این آموزش و پرورش توجه بیشتری کرد.

در پایان این جلسه از زحمات عباس کشاورز رئیس اسبق این اداره تقدیر به عمل آمد و حمیده سلیمانی به عنوان رئیس جدید آموزش و پرورش استثنایی البرز که پیش از این از همکاران آموزش و پرورش استثنایی استان بوده اند، معرفی شد.