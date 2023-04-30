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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۸:۵۷

یک چهارم نهایی جام حذفی؛

نساجی به نیمه نهایی صعود کرد/ پیکان در قائمشهر واژگون شد!

نساجی به نیمه نهایی صعود کرد/ پیکان در قائمشهر واژگون شد!

تیم فوتبال نساجی مازندران مدافع عنوان قهرمانی جام حذفی با شکست پیکان به مرحله نیمه نهایی این رقابتها راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی فوتبال امروز تیم‌های پیکان تهران و نساجی مازندران به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود نساجی تمام شد.

مسابقه دو تیم از ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر با قضاوت بیژن حیدری آغاز شد و حامد شیری (۴۶)، بهروز نوروزی فرد (۶۳ - گل به خودی) و رضا جعفری (۸۶) برای نساجی گلزنی کردند.

«شرزود تمیروف» مهاجم ازبکستانی پیکان در دقیقه ۶۴ با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد.

به این ترتیب نساجی که فصل گذشته به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافته بود، راهی مرحله نیمه نهایی شد و پیکان از این رقابتها کنار رفت.

استقلال، هوادار و نساجی تیم‌های راه یافته به مرحله نیمه نهایی هستند و آخرین تیم این مرحله هم بعد از پایان بازی پرسپولیس - گل گهر مشخص می‌شود.

کد مطلب 5767664

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