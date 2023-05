به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «فراوانی راه درونی به سوی ثروت» با ترجمه محمدرضا محمدی روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت در فرهنگسرای رسانه رونمایی می‌شود.

سلسله نشست‌های «زرین قلم» ویژه برنامه تخصصی فرهنگسرای رسانه در حوزه کتاب و کتابخوانی است که به‌طور هفتگی در این مرکز فرهنگی برگزار می‌شود. جدیدترین جلسه از این‌ویژه برنامه، به مراسم رونمایی از «فراوانی راه درونی به سوی ثروت» ترجمه محمدرضا محمدی اختصاص دارد. این‌جلسه دویست و شصت و پنجمین نشست «زرین قلم» است.

بسیاری از ما در زندگی کمبودهایی را احساس و فکر می‌کنیم؛ امنیت مالی، اعتمادبه‌نفس و روابط عمیق و صمیمانه مواردی هستند که همواره روی آن‌ها تمرکز کرده و تصور می‌کنیم اگر می‌توانستیم آن‌ها را داشته باشیم خوشحال‌تر از اکنون بودیم! اندازه‌گیری داشته‌ها با متر و معیار مادی باعث می‌شود از نظر روحی و روانی تخلیه و به یک خستگی مداوم و پایان‌ناپذیر دچار شویم. اما، یک مسیری درونی برای راهنمایی ما به سوی ثروت و رفاه وجود دارد.

دیپاک چوپرا (Deepak Chopra) در کتاب «فراوانی: مسیر درونی به سوی ثروت» (Abundance: The Inner Path to Wealth) این مسیر موفقیت را برای ما روشن کرده و کمک می‌کند به درک عمیق‌تری از آگاهی برسیم و از این راه زندگی خود را متحول کنیم. او نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از احساس محدودیت و ترس فراتر رفت و بر آن‌ها غلبه کرد تا فراوانی واقعی را در همه ابعاد و وجوه زندگی به‌دست آورد.

او با ارائه یک برنامه هفت مرحله‌ای که شامل مراقبه و تکنیک‌های تمرکز حواس است به خواننده کتاب کمک می‌کند تا توجه، شهود و انرژی خود را متمرکز و هدایت کند تا از این راه بتواند ثبات، ثروت، بینش، خلاقیت، عشق و قدرت واقعی را تجربه کند.

مراسم رونمایی از کتاب «فراوانی: راه درونی به سوی ثروت» روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت از ساعت ۱۷ در سالن دکتر یونس شکرخواه فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود و ورود به آن برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.