تخم مرغ کیلویی ۵۶ هزار تومان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کوچک کاشانی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن درباره قیمت نهایی تخم‌مرغ، گفت: با توجه به مسئولیت تنظیم بازار و برنامه‌ریزی تولید که در ۲۷ دی ماه سال گذشته به اتحادیه میهن واگذار شده بود، ما از دو ماه گذشته برای اصلاح قیمت و واقعی شدن آن پیگیر بودیم.

وی ادامه داد: برای این که مرغداران در نیمه دوم سال مشکلی در تولید و تداوم آن نداشته باشند، قیمت پیشنهادی تخم‌مرغ به وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ۴۷ هزار و ۳۰۰ تومان درب مرغداری و ۵۶ هزار تومان (هر کیلو) برای مصرف کننده اعلام شد تا مرغداران بتوانند انگیزه لازم را داشته باشند تا نیمه دوم سال که نیمه پرمصرف تخم‌مرغ برای مردم است، مشکلی در بحث تأمین تخم‌مرغ در کشور وجود نداشته باشد.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن تصریح کرد: این قیمت نهایی شده و امروز به میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور اعلام شد و امیدواریم با حمایت وزارت جهاد کشاورزی، امسال نیز همچون سال گذشته در بحث تخم‌مرغ مشکلی نداشته باشیم.

وی ابراز امیدواری کرد: در صورت ثابت بودن ارز برای تأمین مواد اولیه و نهاده‌ها، هیچ گونه کمبودی در خصوص تخم‌مرغ در کشور نخواهیم داشت و حتی صادرات تخم‌مرغ بیش از سال گذشته خواهد بود.