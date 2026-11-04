به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جان تون رهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا گفت: ما دست روی دست نخواهیم گذاشت تا جناح رادیکال حزب دموکرات برای از بین بردن دستاوردهای ما تلاش کند.

لازم به ذکر است دموکرات ها با کسب ۵۳ کرسی از میان ۱۰۰ کرسی مجلس سنای آمریکا موفق شدند اکثریت این مجلس را به دست بگیرند.

این در حالی است که تعداد کرسی های جمهوری خواهان به ۴۱ عدد رسید.

پیشتر نیز مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای این کشور گفت: من نیز احساس ناامیدی می کنم.

وی اضافه کرد: می دانیم که محافظت از اکثریت ما در مجلس نمایندگان نیاز به تغییر منش تاریخی دارد که بیش از یک قرن ادامه داشته است.

جانسون برای توجیه این شکست گفت: تنها ۲ رئیس جمهور طی ۹۰ سال موفق شدند مانع از دست دادن کرسی های حزب های خود در انتخابات میان دوره ای شوند.