به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی عصر امروز سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری مراسم تشییع شهدا، اظهار کرد: پیکر مطهر دو شهید گمنام روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه وارد استان لرستان و شهرستان بروجرد می‌شود.

وی افزود: از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸ این روز، مردم و مسئولان شهرستان بروجرد میزبان پیکر مطهر شهدا خواهند بود و ساعت ۲۰ نیز مراسم استقبال در محل تجمعات شبانه این شهر برگزار می‌شود.

آغاز برنامه استقبال از بروجرد و دورود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به ادامه برنامه‌ها در روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه بیان کرد: پیکر مطهر شهدا از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱ در بخش اشترینان و از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در بخش‌های چالانچولان و چغابدار شهرستان دورود حضور خواهد داشت.

پورعلی ادامه داد: ساعت ۲۰ همان روز نیز پیکر شهدا در تجمعات شبانه شهر دورود مورد استقبال مردم این شهرستان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به برنامه روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه گفت: از ساعت ۸ تا ۱۲:۳۰، دانش‌آموزان مدارس شهر دورود میزبان پیکر مطهر شهدا خواهند بود. همچنین از ساعت ۱۴ تا ۱۶ مراسم استقبال در شهر ازنا برگزار می‌شود و ساعت ۲۰ همان روز، مردم الیگودرز در تجمعات شبانه از شهدا استقبال می‌کنند.

حضور شهدا در الیگودرز، سلسله و دلفان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با تشریح برنامه روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه اظهار کرد: پیکر مطهر شهدا از ساعت ۸ تا ۱۱ در شهرهای چمن‌سلطان و شاپورآباد الیگودرز حضور خواهد داشت و از ساعت ۱۴ تا ۱۶ نیز مردم شهرستان سلسله میزبان این شهدا خواهند بود.

وی افزود: ساعت ۲۰ همان روز، مراسم استقبال از پیکر مطهر شهدا در تجمعات شبانه شهرستان دلفان و شهر نورآباد برگزار می‌شود.

پورعلی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های متولی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد، گفت: این برنامه‌ها فرصتی برای روایت حضور مردم در پاسداشت آرمان‌های شهدا و تجدید میثاق با ارزش‌های والای آنان است.

ادامه مراسم در چگنی، کوهدشت و رومشکان

وی درباره برنامه روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه نیز گفت: پیکر مطهر شهدا از ساعت ۹ تا ۱۱ در شهر فیروزآباد تشییع و از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در شهرستان چگنی مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد. پس از آن نیز شهدا در تجمعات شبانه مردم کوهدشت حضور خواهند داشت.

معاون استاندار لرستان ادامه داد: صبح روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه، از ساعت ۸ تا ۱۱ مردم شهرستان رومشکان میزبان پیکر مطهر این شهدا خواهند بود و از ساعت ۱۴ تا ۱۶ نیز مراسم تشییع در شهرستان پلدختر برگزار می‌شود.

پورعلی افزود: شامگاه پنجشنبه، پیکر مطهر شهدا در تجمعات شبانه مردم خرم‌آباد در دو منطقه چهارباغ گلدشت و خیابان انقلاب مورد استقبال قرار می‌گیرد.

تشییع نهایی شهدا در خرم‌آباد

وی با اشاره به برنامه پایانی مراسم اظهار کرد: آیین تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام، روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، ساعت ۱۰ صبح از محل مصلای خرم‌آباد و با حضور مردم مؤمن و ولایتمدار این شهر برگزار می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در پایان خاطرنشان کرد: اطلاعیه‌های تکمیلی درباره این مراسم متعاقباً از سوی دستگاه‌های متولی اعلام خواهد شد.