به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه دوره‌های سواد مالی و اینترنت اشیا، با حضور مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، برگزار شد.

رضا گلشن، مدیرعامل مؤسسه طلایه‌داران علامه حلی در این مراسم با تبریک هفته و روز دانش‌آموز، از شهرداری تهران و مرکز زنان و خانواده برای برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی ویژه دانش‌آموزان قدردانی کرد.

وی با اشاره به شرایط دشوار کشور و اختلال در برخی فعالیت‌های عادی در پی التهاب ناشی از جنگ، اظهار کرد: تلاش همکاران شهرداری تهران موجب شد این دوره‌ها برگزار شود و دانش‌آموزان از فرصت یادگیری مهارت‌هایی بهره‌مند شوند که می‌تواند در سال‌های آینده برای آن‌ها بسیار مؤثر باشد.

گلشن با اشاره به استمرار اجرای این طرح‌ها طی چهار سال گذشته افزود: کمتر پیش می‌آید یک برنامه مفید در مجموعه‌ای با چنین استمرار و کیفیتی دنبال شود. امسال نیز نتایج این تداوم را در خروجی طرح‌هایی مانند «چتری برای یک حس خوب» و آموزش اینترنت اشیا مشاهده می‌کنیم که اتفاقی ارزشمند و مایه خوشحالی است.

مدیرعامل مؤسسه طلایه‌داران علامه حلی ابراز امیدواری کرد که مهارت‌های کسب‌شده در این دوره‌ها به ساختن آینده‌ای بهتر برای کشور کمک کند.

وی در پایان از تلاش‌های مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران قدردانی کرد.

نوجوانان پیشران، آینده را با امید و اراده می‌سازند

مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران نیز در این مراسم با تبریک روز دانش‌آموز اظهار کرد: نوجوانان امروز می‌توانند نقش مهمی در شکل‌دهی به آینده کشور ایفا کنند.

وی با اشاره به شتاب تحولات و افزایش عدم قطعیت‌ها در جهان امروز افزود: برخلاف گذشته که سبک زندگی و شرایط پیرامونی افراد طی نسل‌های مختلف تغییرات محدودی داشت، امروز با تغییرات سریع و گسترده‌ای روبه‌رو هستیم که پیش‌بینی آینده را دشوارتر کرده است.

اردبیلی با بیان اینکه مواجهه با این شرایط می‌تواند به شکل‌های متفاوتی صورت گیرد، تصریح کرد: برخی در برابر تغییرات دچار ترس و انفعال می‌شوند و در لاک خود فرو می‌روند؛ در مقابل، عده‌ای نیز صرفاً تلاش می‌کنند خود را با تحولات سازگار کنند. اما نوجوان پیشران نه از آینده می‌ترسد و نه صرفاً منتظر اتفاقات می‌ماند، بلکه با امید و اشتیاق به استقبال آینده می‌رود.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: نوجوان پیشران کسی است که در دل تغییرات و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده، فرصت‌هایی برای رشد فردی، بهبود محیط پیرامون و پیشرفت کشور پیدا می‌کند. تفاوت میان این نگاه و رویکردهای مبتنی بر ترس و انفعال، در طول زمان به فاصله‌ای بزرگ در مسیر زندگی و آینده افراد تبدیل می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه امید به آینده به معنای نادیده گرفتن واقعیت‌ها و تهدیدها نیست، خاطرنشان کرد: امید واقعی به معنای شناسایی فرصت‌ها در کنار دیدن تهدیدهاست. نوجوانان باید در دل حوادث، بحران‌ها و شرایط دشوار، توانایی حرکت به سوی قله‌های رشد فردی و پیشرفت کشور را در خود حفظ کنند.

اردبیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش نوجوانان در تحولات تاریخی ایران، به نوجوانان حاضر در رویدادهای انقلاب اسلامی و حماسه ۱۳ آبان اشاره کرد و گفت: نوجوانانی که در سال ۱۳۵۷ برای رهایی کشور از استعمار و استبداد تلاش کردند، نمونه‌ای از نقش‌آفرینی نسل جوان در ساخت آینده ایران هستند.

وی با یادآوری شهادت تعدادی از دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷، این روز را نمادی از حضور اثرگذار نوجوانان در تاریخ کشور دانست و افزود: روز دانش‌آموز یادآور آن است که نوجوانان می‌توانند در بزنگاه‌های تاریخی، نقشی تعیین‌کننده در مسیر آینده کشور داشته باشند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین با اشاره به تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان از سوی دانشجویان جوان، این رویداد را نمادی از ایستادگی ملت ایران در برابر قدرت‌های سلطه‌گر جهان توصیف کرد و بر اهمیت آگاهی تاریخی و مسئولیت‌پذیری نسل نوجوان در مسیر پیشرفت کشور تأکید کرد.

تجلیل از ۷۰۰ دانش‌آموز برگزیده دوره‌های مهارت‌آموزی

در این آیین، از ۷۰۰ دانش‌آموز برگزیده دوره‌های مهارت‌آموزی تابستانه مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران تجلیل شد.

این دوره‌ها با محوریت سواد مالی و اینترنت اشیا و در راستای توانمندسازی فرزندان زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های کم‌برخوردار عضو سامانه شهرداری تهران برگزار شد.

برگزاری این رویدادها در چهار سال گذشته، زمینه‌ای برای تداوم برنامه‌های مهارت‌آموزی و فراهم‌کردن فرصت یادگیری مهارت‌های کاربردی برای دانش‌آموزان بوده است؛ برنامه‌هایی که با هدف تقویت توانمندی‌های فردی و اجتماعی نوجوانان و آماده‌سازی آنان برای مواجهه با فرصت‌ها و چالش‌های آینده دنبال می‌شود.