به گزارش خبرنگار مهر، عبدالطیف عباسی نژاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سد رئیس‌علی دلواری تأمین کننده اصلی آب بخش زراعت و کشاورزی شهرستان دشتستان است.

وی اضافه کرد: سد رئیسعلی دلواری در خشکسالی‌های دهه اخیر نقش مهمی در جلوگیری از وقوع خسارت به بخش کشاورزی این شهرستان ایفا کرده است.



عباسی‌نژاد یادآور شد: علیرغم وقوع بارندگی‌های نرمال در سال آبی جاری و بهبود وضعیت ذخیره مخزن سد رئیس‌علی دلوار نسبت به سنوات گذشته، رعایت الگوی مصرف و بهره برداری بهینه در بخش کشاورزی به عنوان یک ضرورت همیشگی در دستور کار این شرکت قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: امید است بهره برداران نیز با آگاهی نسبت به شرایط منابع آبی در سال‌های گذشته و توجه به پیش بینی‌های انجام شده، نسبت به این مهم اهتمام ورزند.

رهاسازی آب از سد رئیس‌علی دلواری

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای بوشهر بیان کرد: کرد: رهاسازی آب از سد رئیس‌علی دلواری به منظور آبیاری بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار اصله نخل تحت پوشش شبکه آبیاری و زهکشی آب‌پخش و کلل در حال انجام است.

عباسی‌نژاد گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده و هماهنگی نمایندگان کشاورزان و سازمان جهاد کشاورزی، آبیاری هفت هزار و ۷۰۰ هکتار از محدوده تحت پوشش شبکه‌های آبیاری پایاب سد رئیس‌علی دلواری در محدوده آب‌پخش و کلل در حال انجام است.

وی افزود: رهاسازی آب برای تأمین نیازهای کشاورزی و در عرصه‌ای به میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار اصله نخل، تا پیش از فصل برداشت محصول ادامه خواهد داشت.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای بوشهر خاطرنشان کرد: تکمیل آبیاری شبکه شبانکاره نیز به صورت مستمر در حال انجام است و تا پایان اردیبهشت ماه به اتمام خواهد رسید.

عباسی نژاد عنوان کرد: عمده محصولات شبکه آبیاری و زهکشی شبانکاره بر اساس الگوی کشت مصوب سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر است.

تأمین حقابه‌های محیط زیستی

وی با اشاره به اهمیت تأمین حقابه‌های محیط زیستی تصریح کرد: حقابه های محیط زیستی پایین دست سد رئیس‌علی دلواری در رودخانه شاپور، رودخانه حله و تالاب حله به عنوان اولویت اول رهاسازی آب و متناسب با حجم ذخیره مخزن سد انجام شده و در طول سال نیز ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: علیرغم وقوع بارندگی‌های نرمال در سال آبی جاری و بهبود وضعیت ذخیره مخزن سد رئیسعلی دلوار نسبت به سنوات گذشته، رعایت الگوی مصرف و بهره برداری بهینه در بخش کشاورزی به عنوان یک ضرورت همیشگی در دستور کار این شرکت قرار دارد و امید است بهره برداران محترم نیز با آگاهی نسبت به شرایط منابع آبی در سال‌های گذشته و توجه به پیش بینی‌های انجام شده، نسبت به این مهم اهتمام ورزند.