دانشگاهیان باید زمان را بشناسند و به اتفاقات روزآگاهی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی روز دوشنبه در دیدار با رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و جمعی از کارکنان و دانشجویان بین الملل در سنندج اظهار کرد: دانشجویان دانشگاه مذاهب باید چنان فرد تحصیل کرده‌ای شوند که در جامعه علمی، حرفی برای گفتن داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در کردستان، بر لزوم اهمیت به زمان و استفاده بهینه از آن تأکید کرد و افزود: دانشگاهیان باید زمان خود را بشناسند و به اتفاقات روز آگاه و مطلع باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی خطاب به دانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامی کردستان خاطر نشان کرد: شما دانشجویان قدر این جایگاه و زمان را بدانید و در راستای رشد و پیشرفت به عنوان یک فرصت از آن استفاده علمی کنید.

وی افزود: به درس خواندن و تحصیل، گستره و عمق ببخشید و مسائل درسی را ریشه یابی کنید و چنان فرد تحصیل کرده‌ای شوید که در جامعه علمی حرفی برای گفتن داشته باشید.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در ادامه سخنان خود خطاب به دانشجویان اظهار کرد: خود را بشناسید و به اتفاقات روز آگاه و مطلع باشید.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی به دانشجویان تأکید کرد که از خود غفلت نورزید و آراسته به خودسازی و ترک گناه باشید چرا که می‌طلبد کسی که در دانشگاه تقریب مذاهب تحصیل می‌کند فرد متدین و باتقوایی بوده و دارای ورزیدگی‌های اخلاقی باشد.