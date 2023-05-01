سکاندار جدید هیئت اسکی آذربایجان شرقی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت اسکی آذربایجان شرقی امروز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه در اداره کل ورزش و جوانان استان به ریاست حبیب ستوده نژاد مدیرکل و رئیس مجمع و با حضور بهرام ساوه شمشکی دبیر فدراسیون و نایب رئیس مجمع در اداره کل برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی و رئیس مجمع با تبریک روز کارگر و روز معلم و با اشاره به اینکه هیئت‌های ورزشی زمینه‌های شکوفایی ورزشکاران در عرصه‌های ملی و بین المللی را فراهم کنند، افزود: هیئت اسکی آذربایجان شرقی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و جوانان مستعدی در این رشته ورزشی می‌توانند پرورش کنند و در همین خصوص هیئت اسکی استان باید با آموزش و پرورش استان در راستای استعدادیابی و کشف ورزشکاران جدید و علاقه مند به این رشته ورزشی همکاری نمایند.

رئیس مجمع عنوان داشت: خوشبختانه ظرفیت‌های بسیار خوبی در استان داریم و از این ظرفیت‌ها می‌توانید به خوبی استفاده کنید و همچنین ارتباط مستمر فدراسیون اسکی با اداره کل ورزش و جوانان می‌تواند در ارتقای زیر ساخت‌های این رشته ورزشی میسر و مفید باشد.

ساوه شمشکی دبیر فدراسیون اسکی در مجمع انتخاباتی هیئت اسکی آذربایجان شرقی یادآور شد: استان آذربایجان شرقی امکانات ورزشی خوبی دارد و با حمایت و سرمایه گذاری می‌توانید نقش پر رنگی در ورزش اسکی کشور داشته باشید و مشارکت در رویدادها و جشنواره‌های هدفمند ورزشی که در ابعاد ملی برگزار می‌شود انگیزه ورزشکاران را برای هدف گذاری و موفقیت‌های ورزشی برانگیخته و به توسعه و تکامل جسمانی و حرکتی آنان کمک نموده و مسیر کشف استعدادهای قهرمانی را هموار می‌سازد.

در پایان مجمع انتخاباتی هیئت اسکی آذربایجان شرقی از حسن دباغی نژاد سرپرست هیئت اسکی استان که در دوران سرپرستی هیئت اسکی زحمات زیادی کشیده بود با اهدای لوح سپاس تشکر و قدردانی کردند.

گفتنی است، در این مجمع محمدحسین فوطه بافان از ۲۰ رأی مأخوذه توانست همه آرا ها را کسب کرده و به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت اسکی آذربایجان شرقی انتخاب شود.